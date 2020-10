Despiden al fallido Times Square chilango

Las torres publicitarias que están en la parte norte y sur de la Glorieta de Insurgentes con las que se intentó imitar al Times Square de Nueva York en términos de publicidad- son retiradas por carecer de permisos, licencias y no aportar recursos a las arcas públicas de la Ciudad de México.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el desmantelamiento obedece a la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa, que resolvió dejar sin efectos la suspensión del retiro que se había otorgado a las estructuras.

“Son anuncios publicitarios que dejan muchos recursos económicos para un privado (Publicidad Rentable) y que no pagan absolutamente nada a la ciudad, y que además tienen problemas de Protección Civil, particularmente en la Glorieta de Insurgentes que es una zona de alta sismicidad”, explicó.

Este nodo publicitario surgió en 2012, bajo el gobierno del hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se intentó concentrar la publicidad en un solo espacio, a través de pantallas lumínicas como ocurre en Times Square, en Nueva York; en Picadilly Circus, en Londres o en Shibuya, Tokio.

Sheinbaum apuntó que por la pandemia se suspendieron algunas acciones de retiro de espectaculares que están fuera de norma, particularmente los que están colocados en azoteas, y con el desmantelamiento de las estructuras cilíndricas en la Glorieta de Insurgentes se están retomando los procedimientos relacionados con protección civil.

“Es un tema de Protección Civil y de que no tienen ningún permiso, y que no le deja nada a la ciudad, no hay un PATR en donde haya una contraprestación a la ciudad. En algún momento se hizo la remodelación de la Glorieta de Insurgentes basada en eso, pero eso no evita que tenga todos los permisos en regla y pues es riesgoso por estar en esta zona”, agregó.

NODO FALLIDO

El proceso de ordenamiento de la publicidad en la Glorieta de Insurgentes empezó en 2010, cuando la entonces Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Publicidad Exterior en la que se regularon los nodos y corredores publicitarios. Primero se retiraron los ocho mil metros cuadrados de anuncios comerciales que había en azoteas de los edificios que rodean la rotonda. El objetivo fue ordenarlos en solamente dos mil metros cuadrados, dando cabida a todas las empresas que participaban en la zona.

Sin embargo, el nodo publicitario de la Glorieta de Insurgentes no logró más que la instalación de dos torres con pantallas publicitarias de Rentable, mismas que operaron hasta este fin de semana en el que la actual administración procedió con su retiro por no contar con los permisos necesarios para su operación, tras ocho años en los que Rentable fue la única empresa beneficiada en el supuesto Times Square de la Ciudad de México, un proyecto de reordenamiento publicitario que falló.

Los trabajos de retiro de las estructuras concluirán este domingo.