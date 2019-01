Gobierno de la CDMX despide a cientos de trabajadores

Para cumplir con el programa de austeridad republicana impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Ciudad de México empezó con el despido masivo de sus trabajadores. A partir del 2 de enero cuando se presentaron a laborar de manera normal cientos de empleados se encontraron con la noticia de que se encuentran sin trabajo y es el caso del 100% de los 142 empleados del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), así como de los de la alcaldía de Iztapalapa que están inscritos en la nómina ocho (eventuales).

Las historias son similares, no tuvieron derecho a una liquidación, ni siquiera a ser escuchados. En algunos casos no hubo tampoco una notificación por escrito, sólo ya no se les permitió checar.

IAPA

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones despidió al 100% de sus trabajadores, que contemplaban a 121 de confianza, y a los 21 contratados anualmente a través de la denominada nómina ocho. No hubo liquidación, nunca tuvieron un seguro de retiro, tampoco tuvieron el derecho a ser escuchados, sólo se les notificó que a partir del 1 de enero de 2019 dejaban de ser parte de esa dependencia del gobierno de la Ciudad de México.

Así lo informó Alejandro Juárez Gamero, exjefe de unidad departamental de Comunicación Social, quien explicó que para que el instituto no presentara problemas en la reanudación de sus trabajos, la nueva dirección realizó una reestructuración de puestos para lo que contrató solamente a 50 personas de nuevo ingreso; “de esta forma al abandonar la estructura anterior nuestros cargos quedan sin efecto. Lo hicieron de tal manera que no pudiéramos seguir trabajando en el instituto”.

A la jefa de Gobierno le piden: “Que cumpla con el compromiso que estableció el 1 de mayo de 2018 durante su campaña en el que ella dijo que la situación iba a cambiar para los trabajadores de la Ciudad de México y los enumeró a todos, incluyendo a los trabajadores de confianza.

Nosotros le pedimos que tome en cuenta que estamos siendo despedidos, que no se nos está indemnizando de ninguna manera y que considere también que nosotros no formamos parte de la burocracia dorada, no somos tampoco cuota política y que hemos solicitado su intervención, como jefa de Gobierno, como autoridad que gobierna para todos.

ALCALDÍA DE IZTAPALAPA

Diego Hernández de Jesús, asistente administrativo en el Centro Comunitario Calmecac, en la alcaldía de Iztapalapa (era parte de la nómina 8), habló vía telefónica a este diario para denunciar que él junto con nueve compañeros más se encuentran en plantón permanente en la explanada de la demarcación porque no se les notificó su despido de manera escrita sólo verbal por una de las secretarias de la demarcación.

Manifestó que tiene miedo de que al ya no checar su entrada y salida en sus lugares de trabajo se les dé de baja y de esta manera sean despedidos. Lo que piden es que una autoridad les argumente su salida, porque se encuentran en la incertidumbre y en la indefensión.