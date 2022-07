Desplazan a los artistas del Centro de Coyoacán; acusan persecución

A partir de que la alcaldía Coyoacán puso en marcha un proyecto para remodelar y recuperar espacios del Centro Histórico de la demarcación, artistas urbanos como poetas, pintores, músicos, mimos y demás creadores fueron desplazados de los lugares que ocuparon por décadas en las calles y jardines del lugar para reubicarlos en casas de cultura.

Artistas consultados por este diario señalaron que las autoridades quieren hacer del centro una galería y reubicarlos a casas de cultura o a otras zonas, lejos de donde usualmente la población los ubicaba, y que además deberán pagar una especie de comisión a la alcaldía para que les permita presentarse en la zona.

Los artistas recolectan firmas con el fin de entregarlas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues además de que consideran que las autoridades de la alcaldía violan su derecho al trabajo, la supuesta recuperación del Centro Histórico de Coyoacán evita que sus pobladores tengan acceso a la cultura mediante el arte público. Actualmente llevan tres mil rúbricas y esperan llegar a 10 mil.

En un recorrido realizado por El Sol de México se comprobó que personal de vía pública vigila constantemente a los artistas urbanos, quienes no pueden pasar con sombreros o botes a pedir cooperación, como lo hacían tradicionalmente, ya que corren el peligro de que se los lleven al juzgado cívico. Ahora, sólo colocan un recipiente o sombrero debajo de las mesas donde juntan firmas, y no piden dinero, esperan a que los habitantes de la zona pongan una moneda "porque a la gente no se la van a llevar con el juez".

A causa del confinamiento por la pandemia de Covid-19, los artistas recuperaron sus dinámicas de trabajo desde el año pasado en la Plaza Hidalgo y en el Jardín Centenario, donde obtienen por sus actividades una cooperación voluntaria de los visitantes. Hasta hace cuatro meses eran hasta 100 artistas los que ocupaban la zona con sus actuaciones.

En el Jardín Centenario eran ocho lugares y uno en la Plaza Hidalgo; ahora sólo son dos, uno al lado de la Fuente de los Coyotes y otro frente a la estatua de Miguel Hidalgo.

En mayo de este año, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, comunicó que, como parte de los trabajos para recordar los 500 años de su fundación, la demarcación renovará el Centro Histórico, lo cual incluye el cambio de colores del mobiliario urbano, reencarpetado, seguridad vial, así como el retiro de toldos y lonas.

Poetas refirieron que en la liberación del espacio público de las plazas hay una persecución contra ellos, basta con que caminen en la explanada para que personal de vía pública los siga con el afán de detenerlos en el momento en que ofrezcan sus declamaciones.

Moisés Miranda Román, creador y fundador del grupo Arte Democrático, Arte Social, Arte para Todos, señaló que distintos gobiernos han querido arrebatarles los espacios públicos para darles identidas partidista.

"A partir de que llegó la coalición PAN-PRI-PRD nos han hecho la vida imposible. Atentan contra los derechos culturales de los artistas y lo más grave es que atentan contra los derechos culturales de la población. ¿En qué sentido lo hacen?

Ellos están ocupando los espacios que son de la cultura a partir de otros intereses comerciales, espacios que eran para mostrar la cultura ahora dan permisos para módulos que venden y promueven cosas que no son culturales", dijo.

Martín Aguirre Flores, poeta de 24 años de edad, acusó que en la última semana ha sido hostigado por funcionarios de vía pública que lo persiguen. Recordó que el jueves 14 de julio acudió a la plaza con un cartel en el que se identificaba como poeta y notó que no había vendedores debido a un operativo; en esa ocasión fue amenazado varias veces para que se fuera, como si no tuviera derecho a caminar por la plaza.

Consideró que las autoridades de la demarcación retiraron estructuras emblemáticas de la zona, quitándole así parte de su identidad. Esto ocurrió en junio, cuando quitaron un puesto de periódicos y revistas que databa de 1908, considerado de los primeros en la capital del país.

Los artistas lanzaron un llamado al Gobierno de la Ciudad de México, en nombre del arte popular, para que atiendan esta petición y tomen cartas en el asunto, con el fin de que el arte urbano no quede desprotegido.

El Centro de Coyoacán se conforma principalmente del Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario, es tradicionalmente lugar de reunión y refugio de artistas, pintores, filósofos, escritores.

Después del Centro Histórico de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, esta zona de Coyoacán, en el sur de la ciudad, es visitada los fines de semana por su amplia variedad de actividades culturales en las que convergen los artistas urbanos, museos, boutiques, restaurantes, cafés, librerías y hasta los mercados de artesanías y de comida, así como sus iglesias antiguas.