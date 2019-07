Despojos acechan a los mexiquenses

NICOLAS ROMERO. A pesar de contar con escritura pública, estar pagando aún su casa al FOVISSSTE y haber tenido sus muebles dentro, un elemento de la Policía Federal fue despojado de su vivienda que le invadió otra persona ante la nula acción de la Fiscalía de Justicia y la aprobación de jueces de primera instancia y de la sala colegiada en materia civil.

Arturo Galindo Chávez, policía federal de carrera y con 18 años de servicio en el ejército, relató a El Sol de México ante la desesperación de la actuación de las autoridades que dijo deberían estar para resguardar la ley y la justicia, cómo desde el pasado 27 de diciembre llegó a su casa marcada con el número uno del lote 16 mz 23 de la calle Lago de los Cisnes del conjunto urbano Cumbres y encontró que ya habían roto las chapas y estaba dentro una familia de desconocidos que la invadieron y desaparecieron los muebles del oficial.

Tremenda sorpresa tuvo cuando llegó ante el agente del ministerio público, quien le indicó que no había delito que perseguir, ya que según el funcionario de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, no se cuadraba el despojo ni el robo de muebles ya que el ofendido no se encontraba en el interior de la vivienda cuando la invadieron. Solo bajo presión de un abogado particular, la ministerio público Nelly Irene González Reyes accedió a iniciar la denuncia de hechos NIC TLA/ NIR/00/MPI/000/00274/18/01, de la cual a la fecha no ha realizado ninguna actuación legal ni siquiera la inspección ocular de la vivienda a pesar de haber flagrancia.

Tanto el abogado como la víctima indicaron que quien ocupa ilegalmente la casa nunca se presentó ante ninguna autoridad ni presentó documentos que acrediten por qué se dice propietario y aun así fallaron los jueces en contra del oficial Galindo.

Ante ello el policía pidió la intervención del ombudsperson, Jorge Olvera García, del fiscal general de justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ya que dijo "al parecer en el Estado de México las autoridades no funcionan para hacer cumplir la ley y la usan a su libre albedrío como mejor les place".