Destituyen a 11 policías tras agresión a ciclistas durante protesta en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) separó del cargo a 11 policías de tránsito que este viernes golpearon a ciclistas que protestaban contra la violencia vial en Eje 5 Sur San Antonio y pretendían hacer un bloqueo en el segundo piso del Periférico.

La dependencia informó que entre los 11 policías suspendidos por los hechos ocurridos la noche del viernes en la colonia Nápoles, Benito Juárez, se encuentran cuatro mandos de la Policía de Tránsito. Todos serán investigados.

Al respecto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum condenó el abuso policial en el que incurrieron los agentes de tránsito y aseguró que para atender las demandas de los ciclistas se reformará el Código Penal para endurecer las sanciones a automovilistas que se vean involucrados en hechos de tránsito.

“Aun cuando estos manifestantes agredieron también a la policía, hay que decirlo, en ningún momento puede haber la agresión que vimos todos en las redes sociales por parte de la policía hacia cualquier manifestante”, comentó la mandataria este sábado en conferencia de prensa.

“Se ha hecho mucho trabajo de capacitación a la policía para contener, no se trata de agredir, no se trata de reprimir, pero en este caso hubo una actuación policial que no debe ser la de los policías de la Ciudad de México y por eso es esta investigación”, añadió.

Sobre la protesta ciclista en contra de la violencia vial ejercida por automovilistas, Sheinbaum Pardo subrayó que es un tema que “preocupa y nos está ocupando. El secretario de Movilidad (Andrés Lajous) ha trabajado en mesas de trabajo con las víctimas y muchas personas y de ahí surgió este programa que presentó, que inclusive va a ser modificado el Código Penal en donde sea sancionado de mucho mayor manera aquel automovilista que represente una afectación a un ciclista”.