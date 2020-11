Detección de VIH aumenta durante pandemia en CDMX

En medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, el número de personas con VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) se incrementó 35 por ciento: entre enero y agosto mil 382 personas fueron diagnosticadas en la Ciudad de México.

Andrea González, directora general de la Clínica Especializada Condesa -que realiza prevención, detección y atención del VIH/sida- aseguró en entrevista con El Sol de México que una de las medidas preventivas que aplicaron para evitar poner en riesgo a este grupo de población fue adelantar hasta por cuatro meses el medicamento por lo que el llamado es a seguir con el tratamiento de antirretrovirales para evitar fatalidades por la pandemia.

Informó que hasta el 9 de septiembre, en un cruce de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER) contra el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (SALVAR), encontraron a 291 personas con VIH positivas a Covid-19, sin contar a las ciudadanos que se realizaron la prueba en clínicas privadas.

De estos, 18 pacientes perdieron la vida, pero no exclusivamente por tener VIH, sino por dos factores de riesgo que llevaron a estas defunciones, según la directora de la Clínica.

El primero es que tlos pacientes tenían problemas inmunológicos, algunos porque no estaban en tratamiento o recién habían sido diagnosticados por lo que tenían pocas defensas y son quienes tienen más riesgo de complicación por Covid tienen. Y el segundo factor fue por los problemas metabólicos: diabetes o hipertensión arterial.

Mencionó que si bien son 18 fallecidos, en los ocho meses que se ha mantenido la crisis sanitaria la prevalencia es baja porque la mayoría de los pacientes están en control virológico.

“El problema no es tener VIH sino tratarlo, el hecho de tenerlos en control es muy efectivo para evitar las complicaciones por Covid-19”, expuso.

SIN MEDICAMENTOS NI CONSULTAS

Al respecto, Aldahir Jiménez, de Inspira Cambio A.C. y quien también vive con VIH, comentó que hay personas que no han recibido su tratamiento de manera oportuna, aunque hubo algunos que sí han recibido dos o tres frascos de medicamentos por adelantado, pero son casos muy limitados.

Además, dio a conocer que la mayor parte de las consultas de seguimiento se vieron suspendidas, algunas de ellas llevan casi un año porque desde que empezó la pandemia no les han hecho estudios de carga viral, pese a que son estudios muy importantes para el tratamiento.

Resaltó que hay personas que les reportan que tienen mucho miedo e incluso hay quienes desde marzo no han salido de su casa, ni por el medicamento, pero evidentemente, dijo que esto último es un arma de doble filo porque si no lo toman perderán defensas y esto facilita la entrada de otra infección, entre ellas el coronavirus.

“Para quienes vivimos con VIH ha sido un poco catastrófico, vivir con la incertidumbre de que hoy sí me van a dar el medica medicamento, pero no sé si en dos meses que se me acabe el que tengo voy a poder acceder a más o si voy a tener consultas o si me lo van a cambiar o si voy aumentar mi carga viral porque no estoy en un control virológico adecuado, es así como ha ocurrido para quienes vivimos con VIH”, expresó.

Efraín, vive con VIH y platicó que todos los días tiene miedo de morir, aunque su sentimiento fue más drástico cuando empezó la enfermedad Covid-19 pues no sabía lo que iba a provocar en su cuerpo. “Estuve cuatro meses encerrado en casa, hasta no saber que el riesgo de lo que representaba esta pandemia”, narró el joven.

La titular de la Clínica Especializada Condesa, dio a conocer que hasta el 31 de agosto tenían registrados a 16 mil 778 pacientes en tratamiento contra el VIH y que siempre estuvieron abiertos los servicios. Además, de enero a agosto de este año 535 ciudadanos reingresaron al tratamiento, lo que significa 82 por ciento más en comparación de los mismos meses, pero de 2019. Para González, esto fue un éxito ante el llamado que se hizo para que siguieran el tratamiento antirretroviral para evitar fatalidades por Covid-19.

Sin embargo, el porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral en las Clínicas Condesa y en control virológico se redujo en 4 por ciento en este periodo, según los documentos al que tuvo acceso El Sol de México.

González afirmó que el virus Covid-19, como el VIH, sigue afectando más a los hombres, al menos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

La funcionaria convocó a seguir con el tratamiento antirretroviral, pero Efraín aunque sigue con el tratamiento, también llamó al gobierno de México a buscar la cura contra el VIH.