Detectan más fugas en planta tratadora de agua del Bosque de Chapultepec

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Chapultepec, la cual recupera el agua del bosque para usarla tanto en los lagos como en el riego de áreas verdes, cada año sufre de más fugas. Un desperfecto de este tipo es el que provocó en 2020 la muerte de decenas de peces del lago de Chapultepec.

De acuerdo con información del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en 2020 hubo dos fugas y en 2021 ocho. Para 2022 las fugas se dispararon, pues ese año hubo 24 y ese mismo número se registró en 2023. En lo que va de 2024, el Sacmex lleva un registro de 14. Todas las fugas fueron reparadas por el organismo.

El Sol de México solicitó al Sistema de Aguas la razón por la que ocurrieron las fugas, a lo que el organismo informó que las principales causas son por un manejo inadecuado en las tomas de riego, por asentamientos diferenciales del terreno y por envejecimiento de los materiales.

La Planta de Chapultepec, la primera de tratamiento del país, comenzó a operar en 1956, principalmente para dotación de los lagos. Con los años, la calidad del agua de los lagos desmejoró por el estancamiento, la pérdida de oxígeno y la acumulación de nutrientes.

En 2015, la Comisión Nacional del Agua realizó un proyecto para su rehabilitación, el cual estaba programado para entregarse en 2017, pero no arrancó en ese año. No hay datos precisos de cuándo fue su inauguración.

A pesar de que uno de los objetivos de la PTAR era aumentar la capacidad del agua tratada y tener un sistema de riego eficaz para la primera y segunda sección del bosque, en 2021 la secretaria del Medio Ambiente de la ciudad, Marina Robles, advirtió que el sistema de riego no funcionaba.

El 30 de mayo de este año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una licitación para el manejo y mantenimiento para conservar la planta en buen estado.

La Conagua informó que la planta comenzó a operar a principios de 2020 y que es de gran importancia garantizar su operación continua las 24 horas, los 365 días del año, con los servicios de personal especializado. “De lo contrario, se pone en riesgo inminente de la recarga directa del acuífero y para el abastecimiento de los lagos recreativos en el Bosque de Chapultepec, causando daños materiales al patrimonio de los pobladores, daños a las infraestructuras municipales, estatales y federales e incluso contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua potable de la población, al disminuir la capacidad de tratamiento de la PTAR Chapultepec”, detalla la comisión.

Javier Alcocer, doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que no hay una fecha precisa de cuándo fue inaugurada la planta y tampoco hay datos de su eficiencia actual, lo cual complica dar un juicio sobre las fugas que presenta. Lo que existen son proyecciones teóricas del proyecto.

Los datos que sí están disponibles son de las condiciones que tiene el agua de los lagos de Chapultepec, la misma que les llega de la PTAR. En ese sentido, Alcocer señaló que no hay ningún cambio apreciable en las características del agua de los lagos.

“No te puedo decir cómo está la eficiencia actual, pues, porque no hay datos. Si buscas información de cómo estaba fluyendo el afluente de la planta vieja sí hay información de las características de la calidad de agua, pero yo no tengo reportes de cómo está saliendo el agua de la planta nueva, la comparación no puedo hacerla.

“Es decir, aparentemente todo sigue muy parecido, entonces, nosotros no tenemos evidencia en los lagos de que un nuevo tipo de agua de abastecimiento esté llegando, porque la calidad del agua aparentemente no ha cambiado”, declaró en entrevista con este diario.

El especialista indicó que los problemas que podrían presentar este tipo de plantas son los costos requeridos para el tratamiento y el no saber qué hacer con los residuos. Ambos problemas son los causantes de que haya fallas en la operación.

Según la Conagua, la planta tiene cinco áreas de proceso. En la de pretratamiento, el agua residual llega a través de canales de concreto donde los residuos más grandes son atrapados por una rejilla, y de una línea de conducción del Sacmex que lleva el agua de colonias aledañas al bosque.

El agua entra a un proceso para remover los contaminantes del agua y finalmente pasa por el área de tratamiento de olores.