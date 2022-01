Detectan nueve marcas de pruebas Covid sin aval de Cofepris vendidas en la CDMX

Personal de la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa) local descubrió nueve marcas de pruebas de detección de Covid-19, las cuales se ofrecen en redes sociales, pero carecen del registro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Los productos son COVISTIX (Antigen test for the Detecction of SARS-CoV2 Virus in Nasal, elaborado por Sorrento Therapeutic; REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB), de Hanzhou Realy Tech Co., Ltd; ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL) de SZYBIO Life Origin Biotech; PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2, de AMUNET; SARS-COV-2 IgG/lgM RAPID TEST de ZHUAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD (China).

Asimismo, FASTEP: COVID 19 IgG/lgM Rapid Test Device de Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd; VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST DE VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd. China; HOTGEN CONVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE 1 (SELLBEST) de Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd; y ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN de Getein Biotech.

Todos estos exámenes se ofrecen en Facebook y carecen de registro ante la Cofepris.

La Secretaria de Salud capitalina llamó a la población a no adquirir estos productos, ya que representan un riesgo para la salud, pues pueden ser pruebas falsificadas o apócrifas y por ende sus resultados no son confiables, de tal forma que se pudieran dar falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV-2, sin saberlo, propagar la enfermedad entre sus familiares.

Convocó a los capitalinos a que si se conoce la venta ilegal de pruebas rápidas, lo denuncien en la página de Internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Oliva López, secretaria de Salud, dijo que la autorización de Cofepris es un elemento fundamental para tener una validación nacional de que es una prueba que cumple con todos los requisitos de seguridad sanitaria.

Explicó que esta es una alerta en dos sentidos, para que no se compren pruebas por internet, porque no hay certidumbre, y que las marcas mencionadas no tienen registro de Cofepris.

Reconoció que hay una alta demanda de análisis y las personas recurren a muchas estrategias para obtenerlas, pero los nueve productos sin una garantía son inútiles, porque no tienen todas las validaciones que da Cofepris para que pueda ser empleada con seguridad.

Agregó que se han efectuado 330 operativos a cargo de la Agepsa, los cuales son permanentes, orientados a productos que tienen que ver con el Covid-19 e invitó a la población a denunciar irregularidades.

Finalmente, en el caso de las pruebas de sangre, ratificó que no son útiles para detectar la infección activa.