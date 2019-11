Develan en PGJ memorial dedicado a Lesvy Berlín y a víctimas de feminicidio

"Ya no nos tragamos el cuento de que una mujer se suicidó", se lee en el memorial que se develó dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) dedicado a Lesvy Berlín y para todas las víctimas de feminicidio.

Dicho monumento es fruto de la recomendación 01/2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con la intención de brindar un triple mensaje a quienes mayormente acuden a la PGJ local ya sea a denunciar o darle seguimiento a su proceso.

Asimismo, para que los funcionarios y funcionarias que laboran en este búnker los lleve a la reflexión oportuna, paulatina y que derive en una atención integral adecuada basada en el principio pro persona cuando hagan peritajes, brindan atención e investiguen con perspectiva de género.

Lesvy Berlín Rivera Osorio fue víctima de feminicidio el 3 de mayo del 2017 por su entonces pareja quien apenas en octubre del 2019 recibió la sentencia; pero este acto de justicia se dio después que la familia acompañada de organizaciones sociales demostró que no fue suicidio como lo hicieron creer los peritajes del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y la Procuraduría de la Ciudad de México.

"No, las mujeres no mentimos. Sufrimos violencia", también es parte de los mensajes que se estarán proyectando continuamente en dicho memorial.

Se trata de una pequeña casita de madera, por dentro hay un proyector que se dirige a una lona en donde se puede leer: “La justicia social es la que está allá afuera, estamos observando el funcionamiento de la Procuraduría y así vamos a seguir".

"Luchar contra la indiferencia ha sido otro factor con el que hemos tenido que enfrentar", "Mientras no haya sentencias ejemplares no será posible dejar de gritar ni una más, ni una menos", son mensajes que las mismas familias de las víctimas de feminicidio decidieron aparecieran todos los días con el objetivo de que no se olviden que el Estado ha sido omiso para investigar los asesinatos contra las mujeres.

Araceli Osorio mamá de Lesvy, expresó que el efecto que se busca es que haya una transcendencia y estas violencias institucionales queden en el pasado.

"Que un día no haya que enaltecer la memoria de Lesvy, Mariana, Campira, a quienes en un primer momento se les criminalizó, se les dejó solas, y sin voz cuando ellas ya no tenían voz", reclamó.

"La violencia contra las mujeres es un tema que debemos erradicar, debemos reflexionar que 10 mujeres son asesinadas de las maneras más terrible. Estamos hablando de una violencia que va aumentando y que no podemos seguir permitiendo", exigió.

Ernestina Godoy, titular de la PGJ capitalina, expuso que este memorial es una fuente de conciencia para su personal, y que este espacio debe apreciarse como de reflexión.

"Este espacio pretende ser un canal de comunicación que permita a los usuarios observar y podrán dejar su palabra de aliento, garantiza una correcta investigación e irrestricta atención a los derechos humanos", expresó.