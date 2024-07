Día del Perro: cuidado canino, una preocupación para los chilangos

En el marco del Día del Perro, el cual se conmemora en México desde 2012, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México consideró que la preocupación por el bienestar de los animales va en ascenso.

Como ejemplo señaló que este año los reportes de maltrato animal incrementaron 38 por ciento, en comparación con el año pasado, sumando 3 mil 670 en lo que va de 2024.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo, apuntó que este aumento es positivo, ya que más gente está manifestando su preocupación para que se respeten los derechos de los animales.

“Hay una tendencia creciente a la defensa de los perros y a la expectativa de proporcionarles un espacio digno y amplio, agua y alimentación adecuada, así como atención y cariño”, enfatizó.

Los reportes atendidos corresponden a agresiones físicas, falta de alimento, perros amarrados, hacinamiento en azoteas o balcones, abandono y exposición a altas y bajas temperaturas.

Para abonar a la preocupación por el bienestar animal, Mercedes Sánchez Plascencia, geógrafa de la UNAM, realizó un mapa para informar sobre la presencia de las veterinarias y hospitales médicos en las 16 alcaldías de la capital. En toda la CdMx existen mil 893 veterinarias y hospitales para perros y otros animales, según datos procesados por Sánchez y obtenidos del Inegi.

La alcaldía con mayor presencia de veterinarias es Iztapalapa, con 294; Gustavo A. Madero, con 251; Coyoacán, con 181; Benito Juárez, con 161, y Tlalpan con 140. Mientras que las demarcaciones con menos puntos de atención son Magdalena Contreras, con 37; Cuajimalpa, con 35, y Milpa Alta, con 15.

No obstante, no existe una tasa para medir que alcaldía goza de mayores recursos para atender la salud de perros, ya que no existe un número exacto de cuántos hay en la CdMx, pues el proceso de la RUAC continúa adoptándose.

“La intención del mapa es dar a conocer la localización de las veterinarias, cada vez hay más personas y familias que tienen mascotas, el saber que en tu misma colonia o en un lugar cercano donde tu mascota será cuidada y tener opciones de servicios especializados. Que se sepa que está creciendo la población canina entre la ciudadanía y que se puede tener este servicio”, explicó Sánchez Plascencia.