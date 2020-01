"Diablitos" ponen en riesgo a guardería de CDMX

En Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de la Ciudad de México a donde acuden infantes de 43 días a 2 años, recibe desde su enorme ventana el cableado de electricidad desde un transformador ubicado en la calle Wagner del mercado de Beethoven, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que pone en riesgo al inmueble.

En esta demarcación hay 19 Cendis y 17 se ubican dentro de los mercados. En este centro de la colonia Peralvillo, la ventana con rejas colinda al poste que carga el transformador desde donde cae un sinnúmero de cables color negro a un cuarto, de aquí se destina la energía tanto al mercado como a este lugar.

Este tendido de cableado se puede observar cuando pasa cualquier ciudadano por la calle Wagner y aquí los pequeños son llevados por sus familiares cuando acuden a trabajar. La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo integral Infantil señala que los infantes no deben permanecer cerca a estos espacios por el peligro que representa.

Uno de los integrantes de la mesa directiva mostró a El Sol de México este espacio para denunciar que no estaban de acuerdo a que permanezca este cableado así, pues comentó que resulta peligroso.

Esto resultó después que el gobierno capitalino, la alcaldía y la Comisión Federal de Electricidad hicieron un recorrido para observar el cableado pues en los últimos dos meses se han incendiado cinco mercados públicos, y según los peritajes, se han ocasionado por cortos circuitos, según información publicada por la Fiscalía General de Justicia loca, por lo que piden evitar un siniestro parecido en este centro de cuidados.

Al respecto, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, reconoció que sí puede representar un peligro la forma en la que está el cableado y es justo lo que busca en el recorrido para determinar qué inversión realizarán en todos estos espacios y así arreglar la problemática de la electricidad.

“Tenemos transformadores viejísimos en prácticamente todos los mercados, hay un abandono al mantenimiento a toda la infraestructura eléctrica”, expuso en entrevista con este diario.

La demarcación Cuauhtémoc, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de la Ciudad de México ya se revisaron 17 mercados y después de los resultados analizarán cómo los intervendrán para que la población no corra riesgos.

“El (Mercado) Beethoven es uno de los que se visitaron y están por entregarnos el dictamen para que nosotros prioricemos el recurso que se va invertir en eso seguramente el que los cables estén expuestos al alcance de cualquiera, pero no tengo claridad porque no me han entregado la revisión de los estudios”, subrayó.

Ayer este diario informó que en este mercado se encontraron 21 tomas clandestinas de electricidad afuera del lugar, lo que según acusó la mesa directiva, se debe a las romerías.

Los Cendis son gratuitos desde que llegó Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México en diciembre de 2018, quien generó que estos espacios ya no les cobren a las familias.