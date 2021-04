DIF CDMX acepta incumplimiento en atenciones a menores por cierre de juzgados

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México aceptó que no brindó algunos servicios en materia social, jurídica y psicológica a niños que sufrieron violencia debido al cierre de juzgados y de espacios que fueron inhabilitados por la pandemia.

Luego de que el Sol de México publicara este lunes que el DIF-CDMX sólo cumplió 48.84 por ciento el programa de Protección y Defensa Integral –el cual atiende los reportes comprobados de violencia y brinda acompañamientos jurídicos a menores de edad– la institución capitalina reveló que se incumplieron en ocho de 13 acciones que tienen por objetivo darle protección a las niñas, niños y adolescentes.

CDMX Por pandemia, DIF CDMX deja solos a niños violentados

De acuerdo con el documento oficial enviado a este diario, algunas acciones de las que no se cumplieron son conciliación familiar (4.23%), asistencia jurídica (36.64 por ciento), evaluaciones psicológicas (95.49 por ciento), asistencia social (22.69 por ciento) y atención social (46.22 por ciento); en las dos últimas es donde el menor define con cuál de sus padres prefiere quedarse y el número de visitas que desea.

“Hay cosas que puedes tener programadas en enero, pero no lo vas a poder cumplir porque tienes una pandemia que obligó a cerrar diferentes espacios en donde se otorgan los servicios; en este caso, el cierre de juzgados. Lo que no tuvo complicaciones por la pandemia se atendió e incluso superamos la meta. Lo que está vinculado con juzgados tiene un problema porque no podemos dar los servicios, no los puedes otorgar porque materialmente estás imposibilitado para hacerlo”, indicó en entrevista con el Sol de México la directora del DIF-CDMX, Esthela Damián Peralta.

Además, subrayó algunas acciones que rebasaron la meta, como intervención psicológica (104.23 por ciento); diagnósticos psicológicos (111.50 por ciento) y atención integral a casos comprobados de maltrato infantil (176.71%). “En dicha atención comprende los servicios en materia jurídica, de trabajo social y psicología”, añadió la dependencia capitalina.

Sin plan para 2021

Actualmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con un plan o un programa para cubrir la necesidad del cierre de juzgados y espacios para este 2021, a pesar de que expertos y autoridades sanitarias prevén que para los meses posteriores exista una tercera oleada Covid-19 en el país, que implicaría regresar a semáforo rojo y el cierre de instancias jurídicas y escolares.

Justicia Encuentran a un bebé muerto, golpeado y calcinado en Puebla

“¿Cómo podemos intervenir en una audiencia de manera virtual? Se vuelve materialmente imposible. Buscas el espacio propicio para el menor de edad, con el fin de que se genere un vínculo de confianza para que el niño manifieste lo que desea; de manera virtual estaría muy complicada esta figura.

“Habría que analizar cómo trabajamos para intervenir, a lo mejor hacer una entrevista antes con el niño o niña, sentarnos con el Poder Judicial para mirar de qué forma podemos abordar y apoyar”, indicó Esthela Damián Peralta.

Respecto a realizar algún llamado o exhorto al Poder Judicial de la Ciudad de México, la directora aseguró que “trabajamos bastante bien con ellos, no tenemos mayor inconveniente, al contrario, tenemos reuniones de trabajo, capacitaciones, vínculos y acuerdos. La línea de actuación que hemos logrado con magistrados y jueces es el que nos permite trabajar de manera óptima”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Además, señaló que durante los últimos meses las denuncias por maltrato infantil crecieron, aunque no precisó la cifra; sin embargo, resaltó que del 100% de los reportes sólo se comprueba que hay signos de violencia en una tercera parte de los casos.