Diputados de Morena, los que más faltaron en primer periodo ordinario

Durante el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, en el que se aprobaron temas como el paquete económico, leyes constitucionales y nombramientos en órganos autónomos, se registró un promedio de 3.4 faltas por sesión.

El Sol de México revisó las listas de asistencia disponibles en el portal del Congreso, que hasta ayer abarcaban del 17 de septiembre al 29 de noviembre, y encontró que en 23 sesiones ordinarias y dos solemnes hubo 86 faltas de diversos diputados.

La mayoría de las inasistencias recaen en el grupo parlamentario de Morena, que a su vez es el mayoritario, con 36 de los 66 diputados del Congreso. Sus faltas representan 65% del total, con 56. De hecho tiene a tres de los legisladores más faltistas.

De acuerdo con las listas de asistencias, el diputado morenista Efraín Morales es quien registra más faltas, con siete. En algunos casos ha justificado problemas de salud con el objetivo de que no se le descuente el día, sin embargo, no presenta comprobante médico.

Le siguen la morenista y presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Batres, la diputada con licencia por Morena, Leticia Varela, la legisladora del PRD, Evelyn Parra, y la del Partido del Trabajo, Leonor Gómez Otegui.

En sus justificantes Batres arguye: “Por razones ajenas a mi voluntad, me vi física y materialmente imposibilitada” para asistir a la sesión, pero no precisa los motivos por los cuales no acudió. En tanto Leticia Varela sólo en una de sus faltas presentó comprobante médico para justificar su inasistencia.

La perredista Evelyn Parra también argumenta problemas de salud en sus faltas y en algunos casos presentó el comprobante médico correspondiente. Por su parte la petista Gómez Otegui se ausentó de las sesiones por acudir a un evento de la jefa de Gobierno, por problemas de salud y por el fallecimiento de su padre.

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, Esperanza Villalobos, registra cuatro faltas durante este período, sin embargo, todas ellas fueron por problemas de salud que la obligaron a someterse a una intervención quirúrgica.

Por bancada, después de Morena, los diputados del PRI registran ocho faltas, cuatro de las cuales son de la diputada Sandra Esther Vaca Cortés, ligada en años anteriores al exlíder del tricolor capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Por el PRD también se registran ocho faltas, cinco de las cuales son de Evelyn Parra, diputada por la alcaldía de Venustiano Carranza; en el PAN se reportan siete faltas, tres de las cuales son de Federico Döring, en tanto que el PT tiene también siete inasistencias, de las cuales cinco son de la legisladora Leonor Gómez Otegui.

No obstante, el número de faltas puede ser mayor, ya que en el portal del Congreso local, pese a que se ha defendido un discurso de transparencia, no están disponibles la totalidad de las listas de asistencia del primer periodo ordinario, que abarca 29 sesiones, 25 ordinarias y cuatro solemnes.

BALANCE LEGISLATIVO

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Ricardo Ruiz, durante el primer periodo de sesiones, que se extiende del 17 de septiembre al 29 de diciembre, se presentaron 201 iniciativas con proyecto de decreto, se dictaminaron y sometieron a votación del Pleno 45 y se presentaron 20 iniciativas de reforma a la Constitución capitalina.

Del total de iniciativas, 80 fueron presentadas por Morena, que representan 39%; otras 33 fueron presentadas por el PAN como segunda fuerza en el Congreso; 28 por el PRI: 19 por el PVEM; 16 por el PRD; 10 por el PT y tres por el PES.

Asimismo, hubo siete iniciativas ciudadanas, cuatro presentadas por la jefatura de Gobierno y una por la Comisión de Derechos Humanos local.

Entre las iniciativas destacan el paquete económico 2019, reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías, a la Ley Orgánica del Congreso y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como la expedición de las leyes de la Fiscalía General de Justicia, la de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos y la de Reconstrucción.

RECONOCERÁN A MAESTROS

Por otra parte, la I Legislatura del Congreso lanzó la convocatoria para entregar la Medalla al Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos Valdés”.

En el documento se invita a la población en general, organizaciones sociales, sociedades científicas, escuelas, facultades e instituciones académicas y demás que representen el ámbito docente de la Ciudad de México, presenten sus propuestas en seis categorías: educación preescolar y/o inicial, primaria, secundaria, educación media superior, licenciatura y posgrado.

Se trata de otorgar un reconocimiento al personal docente que, a lo largo de su trayectoria académica, se ha distinguido por su calidad a través del ejercicio de la docencia y la investigación.

Las personas nominadas deberán caracterizarse por su excelencia en el proceso educativo, en el desarrollo de estrategias para el aprendizaje; fomentar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza- aprendizaje; impulsar la vinculación con los sectores de su comunidad, y por un liderazgo reconocido.

Hasta el 16 de febrero se recibirá la documentación en las oficinas del Congreso situadas en el piso 1 de la calle de Gante 15, oficina 103 del Centro Histórico, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

El día 2 de abril será la fecha para presentar el dictamen ante el pleno del Congreso; y el decreto por el que se otorga la presea será publicado en la Gaceta Oficial.

