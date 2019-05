Directora del Rébsamen negoció su entrega con autoridades, sostiene abogado

El abogado Javier Coello Trejo aseguró que la directora y dueña del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, se entregó a las autoridades, contradiciendo a la Procuraduría capitalina sobre que fue detenida en un restaurante de Tlalpan.

Tras confirmar que su despacho jurídico renunció a la defensa de “Miss Mónica”, Coello indicó que la entrega ya se había negociado entre la familia y un subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México y un diputado local.

Foto: Cuartoscuro

Esta tarde, la procuradora capitalina Ernestina Godoy Ramos afirmó que la detención de García Villegas se dio tras una denuncia a través de un correo electrónico que indicaba el paradero de la dueña del plantel.

“No se entregó, ejecutamos esta orden de aprehensión y la policía de investigación fue quien ejecutó la orden, todo de manera pacífica", declaró.

Luego de permanecer aproximadamente tres horas en la Procuraduría General de Justicia de la capital, Mónica García Villegas fue trasladada al reclusorio de Santa Martha Acatitla.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Dejan el caso

A través de un comunicado, el abogado indicó que hubo ciertas diferencias con los familiares de García Villegas, lo que llevó a dejar el caso.

Afirma que le propusieron diversos planteamientos jurídicos, pero optó por tal entrega, “ello no obstante de que los delitos investigados no son de los que ameritan prisión preventiva oficiosa y ante tal situación, y al no existir las condiciones de comunicación necesarias, se determinó no representar jurídicamente a la señora Mónica García Villegas”.

A pesar de ya no representarla, Coello y el despacho jurídica consideran que la directora del Rébsamen es totalmente inocente de los delitos que se le imputan.