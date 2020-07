Diseño de megaproyecto Barrio Letrán en el Centro Histórico no es definitivo

El megadesarrollo de Barrio Letrán –planteado para la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y José María Izazaga, en el polígono B del Centro Históricohasta ahora no tiene luz verde y no hay fecha para que eso ocurra. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) solamente ha aprobado su constitución como polígono de actuación –es decir, la fusión de nueve predios- y ha emitido un dictamen de demolición. Pero nada más.

Al no tener luz verde, este proyecto no está contemplado en las 48 grandes construcciones con las que el gobierno capitalino apuesta a reactivar el sector inmobiliario. En entrevista con El Sol de México, la titular de la Seduvi, Ileana Villalobos confirmó que hasta el momento Barrio Letrán tampoco está inscrito en el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda, pese a estar ubicado en el corredor Eje Central.

Como informó este diario, los despachos Handel Architects LLP y Arquitectura 911 plantearon en su propuesta arquitectónica la construcción de cuatro torres que van de los 14 a los 22 pisos, así como un centro comercial, un estacionamiento con 900 cajones y una tienda Coppel. Al respecto la secretaria Villalobos comenta: “las torres que ponen en su nota no creo que vaya a ser el proyecto final, pero tampoco puedo asegurarlo porque está en evaluación”.

En el portal de internet de Handel Architects LLP se aprecian las imágenes objetivo de Barrio Letrán, y en ellas se aprecian cuatro torres, así como un patio central abierto. En el sitio de Grupo Syasa se describen cuatro torres de 22, 20, 18 y 14 niveles, de las cuales tres serían residenciales y una de oficinas.

De esta manera, lo que apruebe la Seduvi a través de su dictamen de impacto urbano y lo que emita el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en su visto bueno–que participa en la revisión dado que el Centro Histórico es zona histórica y patrimonial- puede derivar en un proyecto diferente al que se conoce.

“El gran patio abierto de Barrio Letrán conecta el exterior con el interior, y sigue el modelo de los omnipresentes mercados de aceras que salpican el vecindario. El patio divide el sitio en dos, abriendo vistas desde el desarrollo a la Iglesia cercana”, presume Handel Architects LLP en su página web.

“Ellos desde un principio han estado planteando, hasta para obtener sus financiamientos, una idea de proyecto, pero no, esto se está evaluando. Es probable que se quede un proyecto diferente. Las evaluaciones en eso consisten, nosotros tenemos que observar lo que la autoridad federal en su momento vaya a determinar”, comentó la titular de la Seduvi.

Será hasta que obtengan la autorización el INAH, el dictamen de impacto urbano de la Seduvi y los vistos buenos de otras dependencias que los desarrolladores OR-b Desarrolladora y Península Desarrollo podrán tramitar su manifestación de construcción tipo C ante la alcaldía Cuauhtémoc. Momento en el que estarán obligados a presentar el proyecto ejecutivo completo y estudios de mecánica de suelo.

“No pueden manifestarse hasta que no tengan los dictámenes. El particular tiene derecho a manifestarse para demolición, excavación o trabajos previos que requiera para ya poderse ir a manifestar para la tipo C y es ahí donde presentan el proyecto ejecutivo completo, los estudios de mecánica de suelos, todo lo que se requiera para llevar a cabo una obra, que ya es competencia de la alcaldía”, puntualizó la secretaria de Desarrollo Urbano.