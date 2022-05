Disminuyen matrícula del campus de la UACM

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) campus Cuautepec ha sufrido una disminución en su matrícula de estudiantes en casi la mitad en el último año, luego de que se reanudaron clases presenciales tras la pandemia por Covid-19, y para este nuevo ciclo escolar se suspendieron dos carreras para alumnos de nuevo ingreso.

Este ciclo escolar no habrá oferta académica para alumnos de nuevo ingreso en las carreras de Modelación Matemática e Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, luego de las autoridades del campus que recibieran la propuesta por parte de la administración de la universidad.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“La conformación de la Oferta Académica de nuevo ingreso tomó diferentes elementos, desde el resultado total de inscripción de nuevo ingreso 2021 y preinscripción 2022-1, así como otras consideraciones que tomó la Administración, se construyó la propuesta que decidirá el Consejo Universitario.

“Se informa que es una suspensión de la oferta académica de las carreras mencionadas para este periodo académico. Asimismo, se inicia una revisión y reorganización de las licenciaturas que permita proponer una serie de acciones en beneficio de las y los estudiantes”, indica el escrito firmado por Amílcar Torres Ortiz, coordinador del plantel Cuautepec, en donde además asegura que continuarán las asignaturas para los estudiantes que actualmente estudian en el campus.

De acuerdo con los estudiantes y profesores de la UACM Cuautepec, los grupos de alumnos han disminuido en comparación con el año pasado, pues mencionaron que un grupo regularmente contaba con 30 alumnos y ahora cuentan con 15.

“Lo que pasa este semestre es catastrófico, tenemos un grupo de 10 alumnos, de los cuales sólo van seis. La universidad de Cuautepec es una gran universidad que se está subutilizando. Se ha limitado la matrícula y ciertos servicios como el comedor, que era muy bueno antes de la pandemia, te cobraban 10 pesos, pero ahora no se está atendiendo”, contó Jaime, quien es profesor de la carrera Promoción de la Salud desde 2019, y quien prefirió cambiar su nombre para evitar alguna sanción.

Rubí, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Promoción de la Salud en el campus Cuautepec, confirmó que hay menos alumnado en este año y recordó que en ocasiones se saturaban los grupos y había alumnos que sólo se quedaban como oyentes, aspecto que ya no pasa.

“Actualmente en el grupo somos seis solamente. Después de las siete de la noche ya no hay compañeros, prácticamente está vacía la universidad, y el viernes tampoco hay muchos compañeros, antes eran las ocho y media de la noche y todavía había bastantes alumnos”, dijo Rubí.

Debido a la reducción significativa de estudiantes en el campus, los alumnos han encontrado dificultades para transportarse, pues aseguran que las rutas de camiones dejan de pasar después de las 20:00 horas. Además, la zona en donde se ubica la universidad está poco iluminada, transitada y las calles tapadas por cajas de camiones, que abonan a que ocurra un hecho delictivo.

En un recorrido realizado por El Sol de México en el campus Cuajimalpa confirmamos la poca presencia de alumnos en los salones, pues de 16 aulas sólo ocho se encontraban dando clases y sólo la mitad de éstas estaba llena.

Además, como lo mencionaron los alumnos, hay al menos tres cajas de tráileres estacionadas a un costado de la universidad, las cuales cubren toda la banqueta y a quien transite por ella. Incluso, esto ha servido para que personas ingresen al plantel y hagan pintas a pesar de tener rejas, pues de ese costado del instituto la fachada presenta varios grafitis.

“El poco alumnado ha afectado para el transporte, pues choferes de la base vieron que no hay alumnos y ya casi no mandan. Yo salgo a las ocho y media de la noche y ya no hay ningún camión; vivo a 15 minutos de la universidad, pero por la inseguridad y lo oscuro, espero a que vengan por mí”, señaló Diana Cuéllar, estudiante de la UACM Cuautepec.

Para llegar al campus, si vienes del Cablebús estación Cuautepec, tienes que caminar por alrededor de 20 minutos por calles muy estrechas, poco iluminadas y en pendiente para llegar al plantel, por lo que los alumnos consideran una buena opción instalar un sendero seguro para llegar a la universidad.