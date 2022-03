Contingencia ambiental: ¿doble hoy no circula es la solución para reducir la emisión de ozono en CDMX?

Ante los altos niveles de gases contaminantes y el incremento de la temperatura en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) anunció que el pasado martes y parte del miércoles se aplicaría la medida de prevención Hoy No Circula para mitigar la emisión de ozono para ayudar a la disminución de contaminantes en el aire en la capital .

Por lo anterior la Came activó la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, lo que derivó en la suspensión vehicular de autos con holograma de verificación 2 y 1; además de la restricción a los autos de uso particular con holograma 0 y 00.

La intención de esta medida restrictiva es, de acuerdo con la Comisión, que se disminuyan las emisiones de gases contaminantes y con ello se reduzca la contaminación con la finalidad de proteger la salud de los capitalinos.

No obstante, a pesar de que esta medida se haya levantado para este jueves, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que el Hoy No Circula está mal enfocado, pues no se acata a los vehículos que emiten la mayor cantidad de contaminantes.

“No se baja o mitiga la contaminación con frenar el transporte vehicular. Es un hecho que reduciendo la carga vehicular no vamos a hacer que al otro día el ozono baje”, señala el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Ricardo Torres en entrevista para El Sol de México.

¿Cuál es el problema con el programa Hoy No Circula?

De acuerdo con el investigador de la atmósfera y cambio climático, los camiones de carga como tráilers son los principales potencializadores en la emisión de gases contaminantes, sin embargo a éstos no se les aplica la regla del Hoy No Circula cuando hay contingencia ambiental.

"El argumento principal es que el transporte de carga es para traer bienes; comida, con lo que la ciudad vive. Por lo que las medidas de restricción hacia estos vehículos son muy escuetas", señala el especialista.

Torres indica que la prohibición para que estos vehículos dejen de circular es compleja, pues en ella tendrían que intervenir diferentes tipos de organismos gubernamentales como: la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Energía e incluso la Secretaría de Economía.

Mientras que, la situación que afecta puntualmente a la calidad del aire de la Ciudad de México son los aditivos oxigenados que utilizan los vehículos para poder circular, por lo que el programa Hoy No Circula, en sí, no ataca al 100% al problema de la emisión de contaminantes.

"Los aditivos emiten otros compuestos se queman y producen otros que son más reactivos y que afectan con mayor impulso a la calidad del aire", señala Torres.

Los aditivos oxigenados son utilizados en su mayoría por todos los vehículos, y camiones de carga que circulan por la Ciudad de México, por lo que su emisión se concentra en el aire de la capital y deriva en altos índices contaminantes, llegando por encima de los 155 puntos de ozono, lo que deriva en la restricción de Hoy No Circula.

"Por años hemos pedido, como investigadores, que ya no se utilicen los aditivos oxigenados en vehículos; antes se usaban porque los coches no tenían computadora para controlar la emisión de combustible. Ahora ya lo tienen, no se necesita", explica el académico de la UNAM.

¿Cuál sería la solución para reducir los niveles contaminantes?

La Ciudad de México se mantuvo en Contingencia Ambiental por dos días. | Foto: Cuartoscuro

El académico de la UNAM señala que para dar una solución a la calidad del aire de la capital se deberá anular los aditivos oxigenados, además de restringir - a través de una especie de verificación - las emisiones de los camiones de carga.

Por otro lado, abunda que una mejor calidad en el transporte público de la CDMX podría ayudar a mitigar la contaminación pues “ si la población no cuenta con un transporte público eficiente y limpio, la población seguirá buscando un coche particular”.

Suspenden contingencia en CDMX

La Came anunció que la contingencia ambiental quedó suspendida a partir de las 17:00 horas del pasado miércoles. ello debido a que “el sistema anticiclónico disminuyó su influencia sobre el Valle de México y permitió el incremento de la velocidad del viento de manera progresiva”.

Al respecto, el académico señala que para llegar a tal decisión se reúne un comité de expertos en el tema, quienes se encargan de revisar el pronóstico de la disperción y la estabilidad atmosférica y, con base en el cambio de niveles contaminantes, se decide suspender la restricción vehicular.