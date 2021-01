Dolores Padierna quiere ser alcaldesa en Cuauhtémoc

Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que no presentó su carta intención para reelegirse como diputada federal, porque buscará la candidatura de Morena en la Alcaldía Cuauhtémoc

Padierna ya fue jefa delegacional en esa demarcación, durante el periodo 2000-2003 y ahora, expresó que al mantener contacto cercano con los vecinos de la zona, le pidieron en los últimos meses un cambio de gobierno; aunque no mencionó que actualmente esa alcaldía, es gobernada por Néstor Núñez, funcionario emanado de Morena.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

CDMX Habrá nuevas rutas y medios de transporte por Complejo Cultural Chapultepec

La diputada morenista aseguró que sus vecinos le pidieron “que encabece” el proceso de transformación local para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

A través de un mensaje en video, la también ex senadora, dijo: “…Me entusiasma y al mismo tiempo refuerza mi compromiso, la petición que me han hecho muchos habitantes de la Cuauhtémoc, para que yo encabece ese proceso de transformación a nivel local”.

▶️ "Abrimos o morimos", advierten restauranteros y comerciantes en CDMX

Padierna aseguró que la ciudadanía le manifestó que está creciendo “la inseguridad, la especulación inmobiliaria, el abandono de las personas más vulnerables y el deterioro de los espacios públicos” en la Cuauhtémoc.

“En consecuencia he decidido no presentar mi candidatura a la reelección en la Cámara de Diputados, donde he ocupado la vicepresidencia”, concluyó.