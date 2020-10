Dudan en reactivar el paseo dominical en CDMX

Gabriel acostumbraba rodar en su bicicleta cada domingo en el paseo dominical Muévete en bici. Algunas veces lo hacía solo, buscando batir sus propios récords, y otras lo hacía con su esposa y con amigos, en un modo más relajado y de convivencia. Esto le permitía liberar el estrés laboral de la semana, pero hace 32 domingos que no lo hace: la Secretaría de Movilidad suspendió desde el 22 de marzo el paseo dominical para evitar contagios de Covid-19.

Y de hecho, no hay una fecha establecida para que regrese. Cualquier decisión se debe tomar con base en el semáforo epidemiológico, dice en entrevista la directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable dela Semovi, María Fernanda Rivera.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El paseo dominical Muévete en bici se realiza cada domingo desde el 13 de mayo de 2007. Es una de las actividades de esparcimiento más queridas por la ciudadanía, y por ello la Secretaría de Movilidad ya analiza bajo qué condiciones podría reactivarse y cómo sería este paseo en la nueva normalidad, de manera que estén listos al momento de tener la autorización para su relanzamiento.

Fernanda Rivera adelanta a El Sol de México que entre las medidas estarán el uso obligatorio de cubrebocas, el reparto de gel antibacterial, puntos de desinfección a lo largo del paseo, una ruta recortada a la mitad, por lo menos, sin actividades paralelas como las clases de zumba o la biciescuela y una fuerte campaña de difusión de medidas sanitarias. Para ello analizarán la experiencia de Bogotá, que ya reactivó su ciclovía recreativa el pasado 13 de septiembre.

“Sí sabemos que las actividades al aire libre son las que menos riesgo tienen, pero también en el caso de Muévete en bici tenemos que tomar en consideración que hay semáforos y debemos evitar aglomeraciones”, comenta.

De acuerdo con el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, si bien las actividades al aire libre son las de menor riesgo de contagios –siempre que se tomen todas las medidas sanitarias– el punto de vulnerabilidad que encuentra está en lo que ocurra antes y después del paseo, pues muchas personas se irán a comer o tomar algo luego de rodar y en ese momento es donde podrían estar expuestos a contraer Covid-19.

“No solo es la actividad en sí misma, no solo es salir a andar en bicicleta a la calle. Es todo lo que ocurre alrededor, antes y después de la actividad. Habrá algunas personas que no se habían visto en mucho tiempo y se van a ver ahí, se van a juntar, van a platicar y se va a hacer la convivencia. Tienen que quedar muy claras las reglas de la actividad, tienen que hacerse cumplir las reglas para que los riesgos (de contagio) se disminuyan”, cuenta.

Recordó que la convivencia en espacios cerrados, sin sana distancia, sin cubrebocas y por más de 15 minutos representa el mayor riesgo de contagio, lo cual no ocurriría en un paseo dominical en bicicleta, pero recalcó que el semáforo epidemiológico dicta si se abre una actividad o no, y no la urgencia de la ciudadanía.

Por su parte Alejandra Leal, codirectora de Céntrico –un equipo de especialistas en planeación, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable– asegura que la Ciudad de México podría retomar la experiencia de ciudades como Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador) y Lima (Perú), donde ya reactivaron las ciclovías recreativas con medidas sanitarias como ampliación de la ruta y horario de operación para no generar aglomeraciones.