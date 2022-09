Dueños de 21 edificios en la CDMX pagarán los daños del 19-S

El sismo del 19 de septiembre de 2017 agrietó el edificio ubicado en Doctor Lucio 126 y una de sus bardas perimetrales quedó sostenida con polines. Cinco años después, el inmueble sin reparar es, otra vez, un riesgo para los vecinos de la colonia Doctores.

Este edificio es uno de los 21 que se dañaron durante el tercer sismo que ocurre un 19 de septiembre en la Ciudad de México. Los costos de la reparación en estos inmuebles particulares, confirmó ayer el gobierno capitalino, serán asumidos por sus propietarios.

Quienes reportaron el daño de Doctor Lucio 126 fueron las familias que viven en el edificio de al lado, ubicado en Doctor Navarro 182. Desde antes del sismo el edificio ya tenía cuarteaduras que se agravaron hace cinco años y que también reportaron a la alcaldía.

Los vecinos que alertaron sobre el daño viven en un inmueble de 19 departamentos, de los cuales seis están junto a la barda que presenta cuarteaduras. Para ellos los polines de madera que sostienen la barda que comparten ya no son confiables y viven en constante miedo de que se desplome.

“Ese edificio tiene años, desde que llegué ya existía, ya estaba en muy las condiciones, apenas hace aire y la pintura se bota. Ayer durante el sismo se movía tanto que pensamos que nosotros nos quedaríamos sin casa, apenas dos metros aproximadamente nos separan de la barda”, comenta Luis Arturo, uno de los afectados.

Los vecinos de Filipinas 178 esperan un dictamen / Foto: Omar Flores

El edificio dañado tiene alrededor de 55 años de antigüedad y alberga en sus siete pisos 28 despachos de abogados. Juan Manuel Pérez, quien cuida este inmueble, comentó que personal de protección civil lo revisó y dictaminó que no tiene ningún daño estructural, solo deben dar mantenimiento a los acabados.

“Ayer vinieron a revisarlo todo, le picaron y quitaron algunas partes para ver qué tanto era el daño pero todo es superficial, el edificio está bien. El problema para los vecinos de allá es la barda, pero esa no existía, esa no se hizo con el edificio, yo llevo aquí toda mi vida y este edificio no estaba cerrado, se podía pasar para allá pero luego se construyó la barda para tapar el acceso, nosotros ya pedimos ayuda de las autoridades pero cómo son oficinas no nos resuelven”, dijo.

Un día después, del sismo de 7.7 grados de intensidad, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y Juan Manuel García Ortegón, titular del C5, ofrecieron una conferencia de prensa para presentar el reporte de los daños generados por dicho movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en Cualcomán, Michoacán.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento informaron que de los inmuebles revisados 17 presentan afectaciones de riesgo bajo y cuatro están considerados de riesgo medio.

También revisaron 76 escuelas, 70 tienen daños de riesgo bajo, cinco de medio y una con alto: la escuela Primaria Albino García, ubicada en Iztapalapa, que permanecerá cerrada.

El Edificio Virreinal, también sede de la administración capitalina, fue reportado con daños en la escalera del ala oeste. Sheinbaum confirmó que tuvo desprendimientos de cantera, por lo que se aisló la zona para fijarla nuevamente.

En la calle Filipinas 178, colonia Portales, hay un edificio con 13 pisos habitados por 21 familias. El estacionamiento se mantiene detenido por tubos que los mismos vecinos colocaron desde el 2017 cuando las trabes comenzaron a presentar fisuras. Luego del sismo de este lunes, las paredes también presentaron problemas, por lo que protección civil lo dictaminó de riesgo medio. Las familias se encuentran en espera de saber cómo solucionarán el problema.

En Río de la Loza 156, donde está el edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se instalaron mesas de atención en la banqueta, acompañadas de cartulinas que indican a las personas en qué edificio de la ciudad se les dará atención de acuerdo al trámite que necesiten.

Este edificio fue catalogado con riesgo bajo por protección civil, sin embargo, permanece inhabilitado hasta que se dictamine el daño y la solución que se le dará, así lo comentó el oficial encargado de orientar a quien llega buscando atención por parte de la Fiscalía.

“Nos dijeron que entre martes y miércoles dicen que va a pasar, el edificio solo se cerró por protocolo, hasta que sea revisado vamos a saber si ya podemos pasar”, mencionó.

Sheinbaum agregó que está abierta la línea 911 para que la ciudadanía reporte los daños que tengan sus inmuebles.





Con información de Manuel Cosme