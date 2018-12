Consulta ciudadana para mejoras del Centro Histórico: Dunia Ludlow

La Ciudad de México está lista para avanzar hacia la digitalización que pueda -eventualmente- abatir la corrupción. Prueba de ello es la consulta ciudadana para una mejor gestión del Centro Histórico con la que se buscan atender los problemas urbanos que padecen sus habitantes.

Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), confirmó que llegaron en un momento complicado por ser cierre de año, sin embargo, confió en que en enero se reflejen los primeros resultados acompañados siempre de la participación de los ciudadanos.

En entrevista con El Sol de México aseguró que la meta es de pasar del concepto de gobernabilidad a uno de gobernanza, en donde las políticas públicas se construyan desde la comunidad.

¿Cuál es el objetivo de la encuesta?

Detectar estos trámites que más se hacen en el Centro Histórico y que más se les complican al ciudadano para poder, en todo caso, simplificarlos, mejorarlos y en su momento digitalizarlos para brindar una mejor atención, por un lado en cuanto a trámites y demás servicios, y por el otro detectar cuáles son estas actividades que ponen en detrimento la calidad de vida de las personas que habitan o disfrutan del Centro Histórico.

¿Cómo se designó?

Fue una colaboración con la agencia de innovación digital que encabeza José Merino y con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, que justamente es ahí donde está asentado el cuestionario. Es una encuesta que se hizo en función de nosotros, que sabemos qué es lo que necesita el ciudadano, de la agencia de Merino que es el especialista en trámites y con un acompañamiento académico para tener mejores resultados.

¿Cuánto tiempo llevó realizar la encuesta?

Lo estuvimos trabajando desde el periodo de transición, sabíamos que íbamos a iniciar con esta encuesta el 11 de diciembre.

Hay dos modalidades para responderla, ¿cómo es la campaña para cada una?

La consulta online es para que la responda todo aquel que quiera, vamos a hacer una estrategia de difusión en redes sociales para darle continuidad y vigencia en el tema de comunicación. En la parte presencial, el levantamiento de una encuesta, la estaremos aplicando en territorio en función de una muestra aleatoria para que sea representativa justamente en todo el Centro Histórico.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo participa el PUEC en esta encuesta?



Junto con la UNESCO y la Autoridad del Centro Histórico se hizo el manual de manejo y todo el sistema de indicadores para verificar que ese manual se está cumpliendo. Es dar continuidad a un trabajo y conocimiento que esta instancia académica de la UNAM ya tiene del Centro.

¿El urbanismo participativo es la clave para revitalizar al Centro Histórico?

Sí. Y no nada más el urbanismo participativo, sino todo. Es un cambio de pensamiento en el que todos deberíamos de abonar para construir una mejor democracia, que es pasar de este concepto de gobernabilidad a un concepto de gobernanza, en donde justamente lo que se hace en cuestión de políticas públicas se construye desde la comunidad, para que sean mejor aceptadas y realmente tengan un impacto en la calidad de vida de las personas.

¿Cómo trabajarán con la agencia digital?

Iniciamos con la consulta para distinguir estos trámites y servicios que son los más utilizados y que no se están llevando de manera adecuada con el ciudadano, con esta intención de verificar por qué, simplificarlos y eventualmente digitalizarlos para que sean ya más abiertos y transparentes y por tanto podamos abatir la corrupción.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué trámite ha identificado la ACH?



La más fuerte, de la que más se quejan por la zona patrimonial, es el tema de los permisos que se requieren para poder intervenir los inmuebles de cualquier tipo, para cualquier tipo de intervención en una zona patrimonial o en un inmueble catalogado, pues es un procedimiento complicado que tenemos que eficientizar. Es el que más se utiliza y es el que más se complica.

¿El tema de la vivienda no se tocará en esta encuesta?

Para no confundir al ciudadano y hacer una encuesta larguísima que de pronto no sea eficiente, porque no está bien construida metodológicamente, creo que hay que darle ese tratamiento aparte. Sí, tenemos el encargo en este año de poder construir un programa de vivienda tanto en renta como en vivienda de interés social lo suficientemente sólido que genere vivienda dentro del centro.

Este año construimos ese programa que también estaremos pensando en rutas para que haya una participación no solamente de los que saben, de los que conocen el tema de vivienda, sino también de la propia comunidad.

Del presupuesto, ¿qué partida ocuparían los resultados de la encuesta?

La consulta no nos cuesta y los resultados serían a través de los presupuestos ordinarios tanto de la autoridad del Centro Histórico sumados a lo de la agencia, no sería un presupuesto adicional.

¿Cómo han reaccionado los habitantes del Centro?

Me gustaría que tuviéramos más participación, hasta hoy (viernes) llevamos poco más de 100 casos, hicimos el corte con el levantamiento.