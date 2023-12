Edy Smol será vocero de precampaña de Clara Brugada, ¿quién es el conductor?

Clara Brugada , precandidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, presentó este domingo a su equipo de precampaña que incluye a diversas personalidades de la política, el deporte y el espectáculo.

La representante de Morena aseguró que está lista para emprender el camino hacia la contienda electoral de 2024.

"En este movimiento, aquí, todos y todas hacen falta, nadie sobra, nadie. Así que por eso es tan importante para su servidora el que esta coordinación esté muy bien representada y a lo mejor se irán incorporando otros más en la siguiente etapa de la campaña, que será a partir de marzo", expresó en conferencia de prensa.

¿Quién es Edy Smol, vocero de precampaña de Carla Brugada?

Entre las 40 personalidades que conformarán el equipo de la aspirante morenista, Carla Brugada, destacó el presentador de televisión Edy Smol, quien será el encargado de la vocería y el enlace con los medios de comunicación.

Edgar Smolesky nació en la Ciudad de México en 1975, es reconocido por ser un experto en moda y por conducir el programa “Cuídate de la Cámara”.

En cuanto a la política, Edy Smol ha demostrado desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su simpatía por Morena.

En abril pasado, durante un foro en la Cámara de Diputados con motivo de la Violencia y dicriminación en las redes sociales, Smol defendió la ideología de AMLO "Abrazos no balazos” para reducir la inseguridad.

“El presidente cuando sacó abrazos y no balazos lo hizo con el fin de que no se genere violencia que genera más violencia (...) No nos toca irnos al pasado, nos toca irnos al presente, y por eso estoy en pro de esta transformación”, dijo el también conocido como el gurú de la moda.

Edy Smol se desempeñó también como jefe de marketing en la cadena de almacenes SEARS. Actualmente es CEO de la marca deportiva Atlética.

Edy Smol agradece a Clara Brugada por nombramiento en su equipo

El fashionista e influencer aprovechó su cuenta en X para agradecer a Carla Brugada por el nombramiento dentro de su equipo de precampaña.

“Muchas gracias , es de corazón y como ciudadano; creo fielmente en que @ClaraBrugadaM traerá virtud, progreso, humanismo, derechos para todos, bienestar social, emocional, salud en todo sentido para todos, cultura; deporte; trabajará con todos los ciudadanos de la mano, será una gran jefa de Gobierno de la CDMX. 2024-2030, gracias por su amor y confianza en su servidor, saludos”, escribió Smol.

Clara Brugada presenta equipo para compartir por jefatura de Gobierno en CDMX

La exalcaldesa de la alcaldía Iztapalapa estuvo acompañada por el resto de personalidades que formarán parte de su proyecto para las precampañas entre ellos:

Mariana Boy, enlace con sectores ambientalistas

Mariana "La Barbie" Juárez, enlace con deportistas

Rafael Barajas " El Fisgón" , responsable de formación política

José Buendía, coordinador de mensajes de precampaña

Roberto Salgado, coordinador de estrategia territorial

Daniel Zuckerman, enlace con estudiantes de la ciudad

Marcela Fuentes, enlace con jóvenes

Ana Francis, coordinadora de estrategia cultural para la ciudad

Eunice Rendón, enlace con la sociedad civil y la academia

Elvira Daniel, enlace con el sector empresarial

Temístocles Villanueva, enlace con movimiento de diversidad sexual

César Cravioto, vocero

Héctor Díaz Polanco, enlace de propuestas de gobierno con consejo asesor

Jaime Rello, enlace con movimiento populares

