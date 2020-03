El Metro no mejoró con el aumento al boleto, acusa Sheinbaum

En diciembre de 2013 el gobierno de Miguel Ángel Mancera decidió subir de tres a cinco pesos la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) con la justificación de que esos dos pesos de incremento se ingresarían a un fideicomiso que se usaría exclusivamente para el financiamiento de proyectos de progreso para el Metro, pero para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dicha mejora no ocurrió.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina recordó que, desde su campaña electoral en 2018, advirtió que “el Metro pasó de tres a cinco pesos, que hubo una promesa de que esos dos pesos iban a ser destinados para la modernización y mejora del Metro y esto no ocurrió”, por lo que ahora se harán las licitaciones para rehabilitar y renovar la Línea 1, que cumplió 50 años en operación en septiembre pasado.

Como lo informó El Sol de México, el proyecto de rehabilitar de manera integral la Línea 1 del Metro -donde el martes pasado ocurrió un choque entre dos trenes- obedece a la degradación que ha sufrido a lo largo de medio siglo de operación, pero en la administración anterior se priorizó la remodelación estética de las estaciones por encima de la rehabilitación de vías, túneles, sistemas eléctricos o señalización.

Debido a esto, recordó Sheinbaum Pardo, se invertirán por lo menos 32 mil millones de pesos en la Línea 1 para su rehabilitación y modernización integral -dejarla como nueva, según palabras de la directora del Metro, Florencia Serranía. La próxima semana se publicará la licitación internacional para la renovación del sistema de vías, y quedará pendiente una más enfocada a la compra de 30 trenes nuevos para esta ruta.

“El Metro tiene 50 años, requiere una modernización muy importante. Se empieza por la Línea 1 precisamente porque es la Línea que fue la primera que se inauguró, la que precisamente tiene más años de estar en operación (…) lo que nosotros estamos apostando es más que a líneas nuevas, es a una inversión muy importante para que esté funcionando con las mejores tecnologías del mundo”, añadió.

Esperan reabrir el lunes

En cuanto al choque de trenes que ocurrió el martes a las 23:37 horas en la estación Tacubaya de la Línea 1, dirección Observatorio, donde un tren se deslizó en reversa por una pendiente impactándose con otro que estaba estacionado en los andenes, comentó que será el próximo lunes cuando se pueda normalizar el servicio, ya que se cerró el Tramo Juanacatlán-Observatorio para la remoción de los convoyes.

Cuestionada sobre si el impacto generó daños en las vías, Sheinbaum Pardo comentó que “al parecer no, pero por eso están revisando. Una vez que se retire todo ya se hace la medición de las vías. Hasta ahora parece que no hubo daños y por eso se está pensando que pueda abrir el mismo lunes, si no, los siguientes días estaremos informando a la población”.

Después de descartar que vaya a remover a la directora del Metro, Florencia Serranía de su cargo tras el accidente que dejó una persona fallecida y 41 más lesionadas, la jefa de gobierno precisó que será en siete días cuando se conozcan los resultados del peritaje que se encargó a la empresa certificadora alemana TÜV Rheinland.