"El miedo nos invadió a todos", los testimonios del choque de trenes

Los lesionados rescatados ayer de entre los fierros del Metro, en la estación Tacubaya trasladados a hospitales aledaños, fueron dados de alta durante la madrugada, debido a que la mayoría presentó lesiones menores, excepto cuatro de ellos quienes siguen internados, entre ellos María Concepción, cuya situación es de mayor cuidado.

Según las declaraciones de Sergio Huerta, hermano de la mujer lesionada de 63 años, ambos viajaban en el convoy que sufrió el percance la noche del martes, él corrió con la suerte de sujetarse y no resultar con heridas, pero ella tuvo fractura en el brazo derecho, así como varias contusiones y complicaciones de salud debido a la diabetes e hipertensión que padece.

Los dos hermanos regresaban de un viaje a Querétaro donde fueron a tramitar el acta de nacimiento de Concepción, les agarró la noche y al volver a casa, Sergio recuerda que el tren dejó de funcionar justo al llegar a la estación Observatorio cuando, se pagaron las luces y “se comenzó a desplazar hacia atrás hasta que agarró mucha fuerza y sentimos el golpe, yo me di cuenta antes y me agarré del asiento para no caer”.

El cuerpo de su hermana estaba en el piso del cuarto vagón al que subieron en San Lázaro, “ella estaba llorando y se quejaba del dolor, la saqué del vagón con ayuda de las autoridades y nos llevaron al hospital, a ella la internaron y le hicieron más estudios para inmovilizarle el brazo por la fractura” dijo a La Prensa.

Hasta el cierre de esta edición se reportan cuatro personas hospitalizadas de los 41 usuarios que resultaron con heridas a raíz del choque de dos trenes en el Metro Tacubaya.

“Al principio no imaginamos que fuera a pasar a mayores” dijo Sergio, por lo que nadie intentó activar las palancas de emergencia y recordó que el medio se apoderó de los pasajeros poco antes del choque.

El hombre de 61 años de edad relata el susto que vivieron las personas al interior del vagón, “nos sacaron por la ventana, casi todos con lesiones internas”, y quienes fueron ayudados por los equipos de emergencia que arribaron a la estación Tacubaya.

Para Claudia, la noticia sobre el accidente de su madre “fue impactante, aunque se encuentra estable, se quedará hospitalizada ya que además de la fractura y las múltiples contusiones, la mantendrán en observación debido a que es diabética e hipertensa”, dijo la hija de Concepción.

En las siguientes horas, los médicos darán el reporte actualizado del estado de salud de la mujer, para decidir si se queda hospitalizada o puede ser dada de alta, en tanto, las autoridades capitalinas aseguraron a la familia que correrán con todos los gastos.