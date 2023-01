El que miente es usted: Lía Limón y Martí Batres cruzan acusaciones por porros en evento

La presencia de presuntos golpeadores en un evento realizado en la alcaldía Álvaro Obregón el 8 de enero, para entrega de juguetes a niños en la colonia Tlapechico, provocó una serie de acusaciones entre la alcaldesa Lía Limón y el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.

A través de redes sociales, la titular de la demarcación acusó al secretario de ser el responsable de mandar “porros” al evento. Aseveró que las agresiones entre policías y supuestos grupos de Morena fueron en respuesta a un video que subió a sus redes, en el que responsabiliza a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de lo ocurrido el 7 de enero en la Línea 3 del Metro.

El que miente es usted, los videos son contundentes, son porros que mandó a su estilo ya conocido, y que tenemos identificados. Es un irresponsable por poner en riesgo a más de 400 niños. Su trabajo es garantizar la gobernabilidad, no confrontar a los alcaldes, hágalo o renuncie. https://t.co/cZx3JQXsZ1 pic.twitter.com/Z7duHHa7gi — Lía Limón García (@lialimon) January 9, 2023

Lía Limón se dirigió a la mandataria capitalina para pedirle que, entre gira y gira por la República “ponga en orden al porro de su secretario”.

Señora jefa de gobierno @Claudiashein entre gira y gira de campaña por toda la República mexicana ponga en orden al porro de su secretario de gobierno @martibatres, a quien desde hace mucho debió haber corrido porque lejos de generar gobernabilidad la obstaculiza. — Lía Limón García (@lialimon) January 9, 2023

“Repruebo este hecho y responsabilizó a grupos de Morena, coordinados por el secretario de Gobierno, Martí Batres, a quien no le importó poner en riesgo a miles de familias”, señaló.

En su mensaje, remató con la frase “y sí, la culpable es Claudia” en referencia a la mandataria capitalina.

Martí Batres respondió a las acusaciones de Lía Limón también con una publicación en Twitter, donde dice que fue ella la que reprimió a personas que acudieron a su convocatoria de entrega de juguetes. El funcionario le pidió a Lía Limón no meterlos en sus líos, pues, según él, los funcionarios del Gobierno capitalino son ajenos por completo a su conflicto con habitantes de Tlapechico.

Nos nos meta en sus líos. Somos ajenos por completo a su conflicto con habitantes de Tlapechico. No es la primera vez que usted actúa de forma violenta. No es la primera vez que usted calumnia. Es su estilo. No somos culpables de su incompetencia. No abuse. No mienta. https://t.co/N8ags5z6dr — Martí Batres (@martibatres) January 9, 2023

“No es la primera vez que usted actúa de forma violenta. No es la primera vez que usted calumnia. Es su estilo. No somos culpables de su incompetencia. No abuse. No mienta. (…). De forma falaz me culpó a mí y a la jefa de Gobierno de los hechos. @lialimon miente otra vez. Condenamos su actitud calumniadora y violenta”, escribió.

La alcaldesa respondió directamente al tweet de Batres con otra publicación en la que, con tono sarcástico, insinúa que Batres Guadarrama tiene que ver con la invasión ilegal en una barranca que es área de valor ambiental.