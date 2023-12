El secuestro exprés baja 63% en CdMx

El secuestro exprés bajó 63 por ciento entre 2021 y 2022, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina. El órgano autónomo respondió vía transparencia que en 2021 abrió 38 carpetas de investigación, en 2022 fueron 14 y en lo que va del presente año, siete. En total atendió 59 casos.

Brenda, de 35 años de edad y quien pidió ser identificada de esa manera por motivos de seguridad, fue víctima de secuestro exprés en 2022.

Relató a El Sol de México que un día, cerca de las 19:00 horas, abordó un taxi en calles de la alcaldía Cuauhtémoc con rumbo a su casa en la misma demarcación.

“Cuando me subí al taxi me entró una llamada telefónica, entonces me distraje y no vi los datos del auto, no vi si traía tarjetón, pero no era de aplicación. Hice un viaje corto como de 15 minutos.

"Cuando el chofer me iba a dar el cambio y me iba a bajar del taxi se subieron tres hombres: uno me empujó y quedé atrás entre dos de ellos, el otro se fue adelante y me pidieron que cerrará los ojos”, recordó.

Brenda dijo que los hombres la amedrentaron, le quitaron su cartera y su bolsa para buscar las tarjetas de crédito.

“Me dijeron que llevaban pistola y que no me pusiera loca o me iban a disparar, entonces empezaron a preguntarme que cuánto dinero en efectivo traía, si llevaba tarjetas y pues les dije que sí”, contó.

Durante más de cuatro horas los secuestradores retuvieron a Brenda. Durante ese tiempo pararon en bancos para sacar dinero de sus tarjetas y comprar en tiendas departamentales.

“Encontraron una tarjeta que ya no estaba activa y ahí fue cuando comenzaron a ponerse violentos, me dieron un golpe en la cara e insistían en que les diera la clave y como no me creían que no servía, me empezaron a decir que me quitara la blusa y que me bajara el pantalón, prácticamente que me quitara toda la ropa, y dos de ellos me empezaron a tocar que 'para buscar si tenía dinero guardado'.

“Entré en pánico y les dije que no me fueran hacer nada. Lo único que pensaba era: 'me van violar y no puedo hacer nada, porque son cuatro. No puedo gritar, no me puedo aventar, nada'”, recordó.

Luego de sacar todo el dinero de las tarjetas de Brenda, los secuestradores la bajaron del taxi en calles de la alcaldía Álvaro Obregón y le dieron un poco de dinero.

“Me bajaron y me dieron algo de dinero, me dijeron: 'toma para que te vayas en un taxi, porque esta zona es insegura y no te vaya a pasar algo,”, mencionó Brenda, quien pidió ayuda a los vecinos.

Brenda denunció su caso ante la Fiscalía capitalina, pero, dijo, las autoridades lo consideraron como abuso sexual y no un secuestro exprés. Tras lo que consideró como una revictimización, la joven no dio seguimiento a su denuncia.

De acuerdo con la Fiscalía, el modus operandi más común de quienes cometen este delito es abordar a las víctimas en algún lugar público, subirlas a un vehículo y llevarlas a cajeros automáticos para retirar dinero y después las liberan.

De los 59 casos denunciados de secuestro exprés, el órgano informó que la alcaldía Cuauhtémoc es la que tiene más investigaciones, con 14, seguida de Venustiano Carranza con nueve, Iztapalapa con ocho y Coyoacán con seis. El resto se divide entre otras demarcaciones.

PRESUMEN LOGROS

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, destacó ayer en el informe de Resultados de la Reducción de Delitos, que el secuestro, que incluye varias modalidades como el exprés, bajó 76 por ciento entre 2019 y 2023.

“Las órdenes de aprehensión han aumentado en 45 por ciento, lo que significa que 108 personas han sido detenidas por este delito en lo que va de este año 2023, porque hemos resuelto secuestros y desactivado bandas de años anteriores que teníamos pendiente”, agregó.

Sobre la disminución de este ilícito, la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, consideró que es el resultado del trabajo del ex secretario de Seguridad Ciudadana y actual aspirante a una senaduría por Morena, Omar García Harfuch.

Reconoció que hay víctimas de secuestro exprés que no denuncian por distintos motivos como miedo y falta de tiempo.

“El secuestro exprés sí es algo que sigue sucediendo, pero mucha gente no lo denuncia por temor, y más sabiendo que tenemos una Fiscalía con un gran rezago y con grandes problemas”, dijo a este diario.