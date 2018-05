Elección no se gana con sondeos sino con votos: Alejandra Barrales

Eran las 11:20 del pasado jueves, y el tiempo apremiaba para la candidata a la jefatura de gobierno de Por la CdMx al Frente de la coalición (PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN) Alejandra Barrales, tenía eventos programados pero antes concedió esta entrevista a El Sol de México previo a encender grabadoras, y cámaras tecleaba en su móvil, trabajaba.



“No me van a creer pero no he podido probar bocado”, expresó, por lo que antes de comenzar la entrevista pidió unos minutos para darle un sorbo a su café caliente.

Mencionó que su campaña política para alcanzar el éxito ha sido la de no detenerse en ningún momento y las encuestas le dan el ánimo para saber que el próximo 1 de julio será electa como jefa de gobierno por los siguientes seis años.

Con el cabello recogido, vestida con blusa blanca y pantalón negro, reconoció que su adversaria está arriba en las encuestas, pero eso, dijo, no es suficiente, pues la elección no se gana con sondeos sino con votos.

Adelantó a su adversaria que en el más de un mes que queda de campaña crecerá en las preferencias de los capitalinos y que, “del plato a la boca... nos vemos el 1 julio, porque vamos a ganar la elección”.

La reconstrucción ha sido muy lenta y el partido que actualmente gobierna usted lo representa, ¿cree que le va a restar votos el 1 de julio?

Lo que yo represento aquí es la voluntad de muchos ciudadanos que me eligieron para ser candidata del Frente, eso es lo que yo represento y eso a mí me da libertad de poder reconocer que lo que se ha hecho bien en estos 20

años de gobierno donde han pasado muchos, que muchos están aquí y otros ahora en Morena. Se han hecho cosas buenas en muchos sentidos eso hay que seguirlo apoyando pero las cosas que no le han hecho bien a la gente que les están haciendo daño las vamos a rectificar.

La critican porque está entregando tarjetas y a la vez, supuestamente, levanta un censo ¿Qué responde? Respeto la Ley, siempre nos conducimos con el marco jurídico por delante y lo que nosotros estamos haciendo está dentro del marco legal, no estamos haciendo absolutamente nada que no esté permitido por la Ley, y es la de hacer promoción de una campaña, decirle a la gente con toda claridad que de eso se trata de una promoción, eso es lo que la Ley permite y eso es lo que estoy haciendo.

¿Cuál es su plan de desarrollo social para la ciudad?

He dicho que tenemos que ir a una segunda gran etapa de desarrollo social. Vamos a sostener los programas que hoy le ayudan a la gente a atemperar un poco la pobreza, pero tenemos que ir a empoderar a los ciudadanos con el programa más importante que les podemos dar que es educación y empleo. Por eso hemos hablado del apoyo para las jefas de familia con dos mil 500 pesos mensuales, es importante que los jóvenes no dejen la escuela; por eso me he comprometido con esta tarjeta “llave” para garantizar transporte gratuito a todos los jóvenes que van en prepa y universidad.

¿Cómo compensará los recursos que va a destinar para el transporte público gratuito de los jóvenes?

Vamos a hacer gasto eficiente. Por supuesto que en esta ciudad alcanza para darle esa prioridad a los que necesitan, está probado y no es un invento que siempre va ser más redituable invertirle a los jóvenes, invertirle a los niños a través de los apoyos que les vamos a dar a las mamás siempre va a ser redituable que estar pagando los problemas de delincuencia, de adicciones, estar creciendo reclusorios o viviendo embarazos tempranos; necesitamos ir al fondo del problema para que a mediano o largo plazo podamos tener resultados.

Habla de todas las jefas de familia, ¿es para mujeres casadas o solteras o cómo se brindará este apoyo? Estamos hablando de las mujeres que en cualquier modalidad, con esposos o sin esposos, y a veces no son necesariamente las mamás de los niños, ahora hay nuevas modalidades, las abuelas se están haciendo cargo de los niños porque las hijas se van a trabajar o ya no están con ellas, se los dejan porque se embarazaron muy jóvenes. Hay muchas realidades que se viven en esta ciudad y tenemos que ir a cada uno de ellos, no podemos universalizar más los programas porque la dinámica de cada persona es diferente hay que ir a atenderla pero la prioridad tienen que ser los niños y los jóvenes, sólo con ellos vamos a poder ganarle la batalla a la delincuencia.

¿Cuál es su plan de desarrollo urbano?

Lo primero que tenemos que hacer es visualizarla a largo plazo por lo menos a 30 años, no podemos realizar tareas de gobierno pensando en corto plazo, y es parte de lo que explica el caos que tenemos como el transporte, he dicho que es muy importante tener claro hacia dónde va a crecer la ciudad, la zona oriente quiere convertirse en el nuevo polo de desarrollo económico y es hacia allá donde vamos a caminar, vendrá el desarrollo urbano más importante de toda la ciudad que es a partir de los terrenos que deja la reubicación del aeropuerto.

Nosotros tenemos que repoblar esta ciudad pero de manera ordenada. Que la llegada de los grandes desarrollos inmobiliarios para la gente también sea la llegada de progreso, avance y de servicios. No puede ser que la gente de esta ciudad no quiera construcciones porque le significa corrupción, falta de agua y que no haya vialidades.

¿Cómo va a resolver el problema de la movilidad?

Planeando a largo plazo y teniendo muy claro dónde están las necesidades de la gente, hay claridad que tenemos que garantizar la conectividad de toda la ciudad y que el Metro cubra todas estas necesidades, vamos por 25 kilómetros de Metro, 80 kilómetros de Metrobús, 250 kilómetros nuevas ciclovías, y 50 kilómetros del nuevo transporte del metroférico para que todo mundo pueda llegar a cualquier espacio.

Promete empleos bien pagados para los jóvenes, ¿cómo lo hará realidad?

Lo que vamos a hacer es trabajar de la mano con los empresarios, pero también con los jóvenes para que en esta ciudad, como lo he dicho, el renacimiento de la ciudad se va a dar reindustrializando la capital y eso no quiere decir que vamos a traer las industrias de chimenea, quiere decir que vamos a prepararnos para atraer todas esas inversiones de las empresas que garantizan empleos y salarios dignos, será con las empresas que se dedican al tema automotriz, aeronáutica, y electrónico.

¿Cómo piensa combatir la inseguridad?

Haciendo que la Ley se cumpla. Tenemos un excelente marco jurídico lo que nos falta es voluntad para aplicarla, vamos a hacer valer la Ley, la gente se va a dar cuenta y sabrá que se tiene que respetar la Ley.

¿Cómo va a evitar la corrupción para que no haya más edificios derrumbados en los sismos?

La corrupción en general la vamos a evitar aplicando la Ley, en el momento que la gente vea y sienta que la Ley se está aplicando va a cambiar la reacción. Sé que las leyes están hechas para modular conductas y que la gente pueda convivir en armonía y por eso es importante hacer valer la Ley para que sepan que el que no cumple con algo que le corresponde por obligación va a tener consecuencias.