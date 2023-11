Pelean tres por encabezar al Frente Amplio en CDMX

Dos alcaldes capitalinos y un diputado federal pelearán el lugar que la alianza PAN-PRI-PRD tiene para competir en 2024 a la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

Ayer cada partido político recibió en su sede nacional un registro: el coordinador de los diputados perredistas, Luis Espinosa Cházaro, se inscribió en el PRD; el alcalde con licencia en Benito Juárez, Santiago Taboada, lo hizo en el PAN y el alcalde con licencia en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, asistió al PRI.

Previo al inicio del proceso interno de selección, el PAN ya había definido a su candidato único, pues la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y la senadora Kenia López Rabadán renunciaron a su aspiración a la jefatura de Gobierno para apoyar a Taboada. Ayer el PRI decidió lo mismo, pues la otra aspirante, la diputada Cynthia López Castro, declinó a favor de Rubalcava.

El primero en registrarse fue Luis Espinosa Cházaro. El legislador respetó la tradición del “horario PRD”, pues su presentación ante un grupo de militantes y representantes de los medios de comunicación se tardó. Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, recibió el registro de Cházaro.

“Unidad en la coalición Va por México, es lo que hoy se requiere, unidad en la libertad, unidad en la democracia, unidad en la no imposición. Queremos que las mujeres, que los hombres, que la diversidad en esta ciudad pueda escoger a quien quiere en esta coalición”, subrayó el diputado federal.

Ofreció que, si él no es electo el candidato del frente, dará su respaldo a quien resulte seleccionado en un proceso democrático y abierto y ratificó que prefiere vivir junto a las banderas de la democracia “que vivir arrodillado frente a una tiranía, sea una tiranía al interior o al exterior”.

Más tarde tocó el turno a Santiago Taboada. Se registró en el auditorio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, frente a militantes del PAN, PRD y PRI, quienes portaban banderas de cada partido y le gritaban “jefe de Gobierno” y “jefe Taboada”.

“Decirle a Clara Brugada (aspirante de Morena a la CdMx) que le voy a ganar la Ciudad de México porque me lo han dicho más de 20 mil personas en Iztapalapa (…) Nos han dicho una cosa, que quieren que sus colonias y su alcaldía se parezcan más a Benito Juárez y eso es lo que vamos a dar a la ciudad. Que en esta ciudad se acabe la desigualdad y empecemos a emparejar la cancha”, dijo Taboada.

El panista le recordó a Adrián Rubalcava y Luis Cházaro “que el enemigo está afuera” y no en el proceso interno.

“Yo les quiero decir algo, a todos los compañeros y compañeras que se inscriban en este proceso, ya lo hizo en la mañana Luis Cházaro, a quien le hablé personalmente para desearle éxito. Más tarde, seguramente lo hará en el PRI, Adrián Rubalcava, que el enemigo no está en casa, que el adversario está fuera, se llama Morena y que no nos van a dividir, que no vamos a caer en ninguna provocación que divida a este Frente”, sostuvo Taboada.

El último en registrarse fue Adrián Rubalcava. “Vengo a entregar mi registro de manera formal aquí al CEN del PRI para inscribirme como precandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, estoy convencido de que soy la mejor opción de esta alianza, que tengo los mejores resultados de gobierno, que con contundencia he demostrado mi capacidad de hacer esta ciudad un lugar mejor”, manifestó.

Destacó que los tres ejes principales para ganar la ciudad son la reconciliación, inclusión y consensos.

“Yo Adrián Rubalcava sí puedo con el reto, yo Adrián Rubalcava tengo las manos limpias, yo asumo de manera responsable por todo el amor de mi partido, mi ciudad y mi país y estaré dando la batalla hasta lograr ser jefe de Gobierno”, dijo.

A los tres los acompañaron los líderes nacionales y locales de cada partido y otras figuras de la política capitalina, como el exjefe de Gobierno y ahora senador, Miguel Ángel Mancera y los actuales alcaldes de Azcapotzalco, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras.

Mañana el Órgano de Gobierno de la Coalición, que está integrado por las tres dirigencias nacionales, va a emitir un dictamen para elegir los registros procedentes. Luego organizará cuatro debates posiblemente después del puente del 20 de noviembre.

Al final vendrá una encuesta, con sus respectivos ejercicios espejo, para elegir el perfil que competirá en las elecciones de 2024 frente a Clara Brugada, de Morena, y Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, por la jefatura de Gobierno.