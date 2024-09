Emiten recomendaciones a tiendas de CDMX por persecución por apariencia y color de piel

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) emitió recomendaciones a tiendas de autoservicio para erradicar la discriminación y persecución de perfilamiento racial como apariencia y color de piel en tiendas de autoservicio de la capital.

Geraldina González de la Vega, presidenta de Copred explicó que la opinión consultiva 01/2024 surge por la solicitud de sociedad civil y derivado de 14 denuncias de personas que demandaron tratos de discriminación por su tono de piel, raza, vestimenta y apariencia, así como nacional u origen étnico.

“Se trata de una opinión consultiva genérica, esto quiere decir no trata de un caso en particular, esta opinión está basada en 14 casos, parte de ellos son denuncias recibidas en el Consejo y parte de ellas son denuncias recibidas en el racistometro”, subrayó.

Destacó que esta opinión consultiva tiene como objetivo visibilizar y desnormalizar ciertas prácticas que han identificado en las tiendas de autoservicio en la Ciudad de México, y será enviada a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por ser las autoridades competentes en la materia.

Informó que las recomendaciones serán enviadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), Walmart SA de CV, a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y a las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), pues son las responsables de prevenir, eliminar y sancionar el perfilamiento racial en las tiendas de autoservicio.

González de la Vega dijo, que entre las recomendaciones destaca, que las tiendas reconozcan y visibilicen la existencia de la discriminación; adopten el “Decálogo y la Guía de Servicios sin Discriminación” elaborado por el Copred y cumplan con los estándares y principios rectores en materia de derechos humanos.

Además de establecer de manera textual la prohibición de la discriminación; cumplir con las obligaciones de prevención de la discriminación de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México como la capacitación de personal y colocación de placa, entre otras.

¿Cuáles son las multas por discriminación?

La funcionaria resaltó que en caso de que las empresas no cumplan o no quieran resarcir el daño, la Copred emitirá una opinión jurídica a la alcaldía en donde se encuentre ubicado el establecimiento, que le podrá imponer una multa desde los 13 mil hasta los 2.5 millones de pesos. Sin embargo, subrayó que lo que se busca es que las empresas respeten las medidas de no repetición y de reparación del daño.

De acuerdo con Copred, el perfilamiento racial es cuando alguna persona dentro de una tienda de autoservicio o a nivel institucional, es considerada sospechosa o discriminada por el aspecto que tienen, el tono de su piel, su origen étnico o nacional, forma de vestir, religión, etcétera, y no por su comportamiento.

Algunos de los contextos donde puede ocurrir el perfilamiento racial son las fuerzas del orden y seguridad, los sistemas de justicia y de vigilancia.

José Antonio Aguilar, director general de Racismo MX subrayó que los derechos humanos de las personas son trastocados por el racismo y la discriminación en las tiendas de autoservicio, pero en especial por el perfilamiento racial.

“No hay un comportamiento objetivo que justifique la revisión excesiva, la detención o revisión arbitraria de las personas, de los bolsos, sus mochilas, que es ilegal. Y esta práctica no sólo queda en las tiendas de autoservicio, también trastoca la migración, con base en ciertas características pensamos cómo es un mexicano por cómo se ve y eso también se usa para detener arbitrariamente a las personas”, destacó.