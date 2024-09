Empleados de bodega china incendiada denuncian despidos tras el siniestro

Luego del incendio de una bodega de artículos chinos, ubicada en el número 14 de República de Uruguay en el Centro Histórico, al menos 25 de 80 trabajadores se quedaron sin trabajo.

Alejandra, nombre para proteger su identidad y quien fungió como vendedora, señaló que el pasado 15 de agosto, seis días después del siniestro, los dueños de la bodega, una pareja de origen chino, despidieron a los empleados, a quienes les ofrecieron entre mil y 6 mil pesos como indemnización.

“Muchos aceptaron por miedo, porque ahí los maltrataban, pero no tenían de otra porque no hay mucho trabajo. Nos dijeron que por el incendio se iban a declarar en bancarrota y que ya no tenían cómo pagarnos”, contó.

La bodega Ele-Gate S.A. de C.V almacenaba artículos de cómputo, ropa, cubiertos, juguetes, ventiladores, accesorios para celular, entre otros, los cuales son comercializados a través de páginas en línea como Shein, Temu, Mercado Libre y Shopee.

Este lugar cuenta con bodegas gemelas ubicadas en un estacionamiento en el número 19 de República de Uruguay y en las colonias Buenavista y Doctores, todas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido al alcance de la empresa, establecida desde el año 2020 en el Centro Histórico, y el nivel de sus ventas, los empleados se sorprendieron al ser despedidos.

“Nos despidieron a vendedores, vigilantes de seguridad, técnicos, auxiliares de venta y personal administrativo que se dedicaba al reetiquetado e identidad de los productos. Nos despidieron únicamente con el 15 por ciento de lo que nos correspondía ante la ley. Y como muchas empresas, nos tenían dados de alta en Hacienda con el salario mínimo para no pagar más impuestos”, reclamó la ex empleada.

El 15 de agosto, El Sol de México realizó un recorrido por el lugar y constató que los dos pisos de la bodega estaban quemados, por lo que algunos trabajadores, sin equipo de protección, ingresaban al inmueble para intentar rescatar alguna mercancía.

La noche del siniestro, el cuerpo de bomberos de la CdMx reportó que el incendio ocurrió alrededor de las 23:25 horas y fueron necesarias 70 personas para controlar y apagar el fuego. Además de las pérdidas de mercancía y daños al inmueble, no se registraron pérdidas humanas.

“Los dueños nos dijeron que el incendio vino del área técnica, pero ahí sólo veían temas relacionados con los portales en línea y revisaban las computadoras que el administrativo usaba. Hasta demandaron penalmente al encargado de esa área. No nos dijeron si fue una chispa o un corto o algo más”, comentó Alejandra.

La ex empleada señaló que las condiciones laborales eran precarias, ya que la instalación eléctrica estaba compuesta de diablitos y cables que salían del techo y no había un baño en funcionamiento para los empleados, ya que hasta el año pasado este lugar era un estacionamiento público y una tienda de puros.

“A cada rato se nos iba la luz. La instalación era sostenida por dos pastillas (termomagnéticas). El lugar fue adaptado sin ninguna medida de protección civil. En el edificio tenían los pisos con mercancía. Hasta el área administrativa tenía las cajas amontonadas de los productos. Ninguna autoridad fue a revisar antes el lugar para ver que todo estuviera bien”, lamentó la mujer.

A tres semanas del incendio, el predio mantiene dos pisos tapados con lonas y tablones y las marcas de hollín fueron limpiadas. Sin embargo, no se aprecian obras de reforzamiento.

En redes sociales, Ele-Gate informó que este sábado abriría al público como nueva tienda en el número 19 de República de Uruguay, el cual funcionó durante años como un estacionamiento público y que ahora está reacondicionado como bodega comercial.