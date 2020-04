Empleados de la FGJ capitalina, en riesgo por Covid-19

“Se han reportado casos de Covid-19 dentro del personal que labora en este edificio, por su seguridad y la de sus familias, resguárdese. Maximice los protocolos de seguridad. Manténgase en casa”. Con este mensaje impreso sobre una hoja blanca se alerta a las personas que laboran en las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) sobre la pandemia que tiene al país en fase 2 de la emergencia sanitaria y que ya ha cobrado la vida de más de 40 mil personas en el mundo.

Sin embargo, la institución que se encarga de procurar justicia a la ciudadanía no lo hace así con sus trabajadores.

Mientras otras agencias del ministerio público especializadas en delitos sexuales pausaron la atención a las usuarias debido a la contingencia, la sexta agencia, con sede en El Búnker, ubicado en la colonia Doctores, y donde se concentran la mayor cantidad de casos, sigue en operación, pero sin las medidas de sanidad adecuadas y el personal ha tenido contacto con personas que presentan síntomas de la enfermedad causada por el virus.

El Sol de México pudo conocer un documento mediante el cual mujeres peritas en psicología de la sexta agencia especializada de delitos sexuales informaron a la coordinadora general de Investigación Forense y Servicios Periciales de la FGJ, Seberina Ortega López, la situación en la que se encuentran y en la que se quejaron de que no se han tomado las decisiones pertinentes para proteger al área pericial en psicología, como son flexibilizar las jornadas de trabajo o turnos escalonados.

Foto: Especial

“En la sexta agencia se han presentado diversas situaciones, entre las cuales el día viernes 27 de marzo una de las compañeras atendió a una denunciante cuya hermana la acompañaba y esta última al ser enfermera del sector salud había estado en contacto directo con pacientes ya diagnosticados con Covid-19, ni la denunciante ni su acompañante llevaban cubrebocas”, por las peritas en psicología temen de un posible contagio, ya que además carecen de gel antibacterial, jabón líquido y suficientes toallas para manos.

Foto: Especial

Trabajadoras de esta agencia consultadas por este diario afirmaron que, durante la semana pasada, ya declarada la fase de la emergencia sanitaria por el subsecretario de Promoción y Prevención de la salud y encargado de la estrategia nacional para atender la pandemia, el doctor Hugo López Gatell, llegaron a atender en un día hasta 14 casos sin las medidas de sanidad correctas ni la sana distancia, por lo que están constantemente expuestas al contacto con personas externas.

Este martes un grupo de peritas se reunió con el director de Apoyo Pericial para Fiscalías Especializadas, José Luis Maqueda Martínez, a quien señalaron sus preocupaciones: “lo que nos importa saber es qué medidas se van a tomar para la protección del personal, no contamos ni con gel antibacterial o incluso no hay sana distancia al atender a las personas, no hay un filtro para saber cuáles van a ser las evaluaciones que, debido a la contingencia, se tienen que priorizar, porque se están atendiendo cursos de muchos años atrás”.

Como respuesta se les dijo que las oficinas de El Búnker serán sanitizadas cada 48 horas y se dispondrá de mayores cantidades de gel antibacterial y jabón líquido en los baños, pues incluso los usuarios de la FGJ se han quejado de eso. También se analiza la posibilidad de escalonar horarios en la sexta agencia, dado que personal de otras agencias especializadas en delitos sexuales detuvo labores. Sin embargo, queda un pendiente: autorizar el cese temporal de labores al personal que está en situación de vulnerabilidad.

Foto: Especial

Cuestionada sobre esta situación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que junto con la fiscal general Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se revisará las condiciones laborales del todo el personal para evitar riesgos de contagios como ya ocurre con el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, donde un brote de Covid-19 ya cobró la vida de dos médicos.