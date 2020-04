Empresas en CDMX despidieron a 56 mil empleados por Covid-19: Sheinbaum

De los 56 mil despidos que se registraron en la Ciudad de México por la contingencia sanitaria, el 21% ocurrió incluso antes de que se decretara la emergencia por la pandemia del Covid-19, lo que fue calificado como injusto por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Lo revelador es que solo 10 empresas han despedido a 12 mil empleados. El 21% de personas que se quedaron sin trabajo en las primeras semanas de marzo, los despidos se hicieron antes de la declaratoria formal de la contingencia. Las empresas especularon y recortaron su personal", reprochó.

En videoconferencia detalló que incluso tienen el registro de empresas que de un día para otro despidieron a 600 o 700 empleados, según la información que le proporcionó el IMSS, o que empresas con 3 mil empleados pasaron a tener sólo mil. Sin embargo, se reservó los nombres.

CDMX Habrá consecuencias por despidos en empresas ante Covid-19: Sheinbaum

Ante la insistencia para conocer a los empleadores señalados, la mandataria capitalina se limitó a decir que podrán hacer públicos los nombres, pero hasta después de dialogar sobre las razones de los despidos.

"Desde ayer identificamos a estas compañías, la secretaria del Trabajo se está comunicando con ellas para saber cual fue la razón, si persisten estaríamos hablando de otras acciones. Han hecho muchos recursos de su trabajo desde la ciudad, teniendo los recursos suficientes no es posible que especulen y que antes de la emergencia hayan hecho estas acciones", señaló.

Por la mañana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) envió un mensaje a las autoridades locales explicando que los empleos "no se sostienen ni se crean a través de decretos". Ante ello Sheinbaum aclaró que se mantienen en diálogo incluso con la totalidad de Cámaras capitalinas, evaluando distintas acciones.

La amenaza de @Claudiashein para obstaculizar la operación de empresas en la CDMX, por el hecho de que ajusten su plantilla laboral debido a la crisis del #COVID19 es autoritaria y desde luego ilegal. ¿Querrá erigirse en la inquisición sobre la solvencia de cada unidad económica? pic.twitter.com/bwqcUsk2iW — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) April 9, 2020

"No me quiero pelear con Coparmex ni con los empresarios, me parece injusto que hayan despedido a los trabajadores en las primeras semanas de marzo, las Cámaras deberían generar condiciones para que esto no ocurriera, la ciudad es solidaria, requiere empleadores solidarios, sobre todo aquellas que tienen capital", explicó al referirse a las grandes empresas.

Finalmente, Sheinbaum hizo un llamado a ser solidarios. "Esperemos que haya una reconsideración. No es una actitud autoritaria, solo es el reconocimiento de solidaridad en sus momentos más difíciles, estamos apelando a ello en las grandes empresas".