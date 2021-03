En Azcapotzalco recurren a tinacos para tener agua

Azucena acudió con una cubeta al tinaco que se ubica en la esquina de Campo Cantemoc y Campo Chilapilla, en Azcapotzalco, para poder sacar agua. Ingresó un pedazo de manguera y con su boca succionó el agua.

Uno de sus vecinos se subió al tinaco y con una cuerda de ropa metió una cubeta para rellenar otra. De esta manera han atendido la falta del líquido en sus hogares, problema que enfrentan desde hace 15 días.

El agua potable no está llegando de forma regular a los hogares de esta alcaldía porque el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza trabajos de mantenimiento, por ello, el alcalde Vidal Llerenas anunció la instalación de 40 tinacos sobre vía pública, “colocados estratégicamente en zonas de alta demanda".

La alcaldía tienen detectadas 25 colonias con mayor problemática.

Azucena se agachaba, se ponía de lado, colocaba la manguera y soplaba, así logró sacar un poco de agua para su familia, pues llevan casi tres días que la llave del tinaco no funciona.

La señora Norma, de la calle Cerrada Tasajeras, San Miguel Amantla, llegó a dicho punto en su bicicleta, quería saber si los que estaban ahí eran del gobierno, pues los que rellenaban los tinacos no lo habían querido hacer porque la llave no funcionaba.

“Hoy no cayó agua, ha estado cayendo a las tres de la mañana, nos paramos en la madrugada a estar llenando de botecito. Tiene dos días que no funciona el tinaco. Vino la pipa y no lo quiso llenar, atrás nosotros no tenemos rotoplas y la necesitamos, aquí también viene la gente de la Petrolera (colonia). Ojalá que nos pusieran un rotoplas de aquel lado, allá somos más familias”, dijo.

Más adelante, sobre la calle Galeana, está otro tinaco. Verónica dejó su contenedor, tuvo tiempo de ir y regresar de su casa mientras se llenaba. Pasaron 30 minutos para que pudiera llevársela.

Un adulto mayor, David, también acudió a rellenar pero no tuvo suerte pues la poca que quedaba se la llevó su vecina, por lo que tuvieron que llamar a la demarcación para que fueran a rellenarla. “Nos dicen que así vamos a estar dos meses, aunque siempre ha sido un problema la falta de agua”, cuenta.

La administración de esta alcaldía informó que en promedio realizan 40 viajes diarios, sin costo, de pipas con capacidad de 10 mil litros.