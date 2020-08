En caso de violencia intrafamiliar, proponen que mujeres embarazadas se puedan divorciar

Para salvaguardar la seguridad física y mental de mujeres embarazadas, víctimas de violencia intrafamiliar, se les debe permitir el divorcio, pues actualmente no se les permite la disolución del matrimonio hasta que den a luz, propuso María Teresa Rodríguez, Notaria Pública 114 de la Ciudad de México.

Durante el desarrollo del Foro Virtual Matrimonio y Divorcio Ante Notario Público que organizó este martes la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso local, la notaria dijo: “veo una cuestión importante, se establece que la mujer embarazada no se puede divorciar de manera voluntaria, pero si a través del divorcio vamos a resolver un conflicto de violencia familiar, tendríamos que estudiar que la mujer pudiera divorciarse para no sufrir violencia intrafamiliar”.

Una embaraza puede decidir separarse de la persona con la que ya no quiere o puede vivir, o esto podría derivar incluso en un conflicto de perspectiva de género, advirtió al señalar que existe la posibilidad de que los hijos cuando nazcan se registren con los apellidos de ambos padres, pues se concibieron en el matrimonio, lo cual no generaría una controversia si se cumple con los requisitos.

El divorcio no extingue a la familia, disuelve un matrimonio, expresó Rodríguez y Rodríguez. En respuesta el diputado local Diego Orlando Garrido Pérez de la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso capitalino determinó que permitir el que una mujer embarazada se divorcie no es sólo para esta reforma -que propone la intervención de notarios públicos para tramitar divorcios y matrimonios-, sino también tomar esta iniciativa en materia de violencia de género.

La bancada panista invitó a este foro al presidente del Colegio de Notarios, Ponciano López Juárez, quien se manifestó favorable a esta propuesta con la que se modificarían el Código Civil de la Ciudad de México y la Ley del Notariado. Dio cifras: de cada 100 matrimonios, 41 de divorcian.

Por su parte, el magistrado Ernesto Herrera Tovar, de la segunda Sala Familiar, comentó que con el tiempo el divorcio es visto de diferente forma ya que se acrecienta año con año. Estadísticas de 2019 indican que de 100 controversias que resuelven, 52 por ciento son acciones que tienen que ver con controversias del orden familiar: alimentos, visitas y convivencias, pensión alimenticia, que tienen como origen la separación de esposos.

El magistrado aclaró que este tipo de divorcios administrativos, en los que ambas partes se ponen de acuerdo, y en los que no hay hijos menores de edad o aquellos a los que no les dé pensión alimenticia no son una gran carga de trabajo en el Tribunal Superior de Justicia, pues los jueces de oralidad son los que los llevan y los sacan de manera rápida. Además, esta iniciativa panista ya había sido planteada, pero con la llegada de jueces orales, se olvidó. Actualmente el Estado de México y Chiapas ya han legislado al respecto.

Herrera Tovar se manifestó favorable a que los notarios realicen los trámites del matrimonio y el divorcio, pero les dijo que la iniciativa de ley no se habla de los costos, lo que cobrarían los notarios respecto este trámite.

Para ello es necesario “valorar con la Consejería Jurídica para homologar el costo del trámite y hacer accesible a todos los ciudadanos este trámite, que tengan certeza de cuánto les va a costar”. Tampoco se plantean los términos que tendrían los notarios para mandar inscribir los divorcios y matrimonios; “hay que darle certeza a la gente del tiempo que les llevará el trámite para hacerlo inscrito ante el Registro Civil”.

En representación del Registro Civil, Karina Islas Torres, destacó que los matrimonios son “facultad exclusiva del Registro Civil”; porque este organismo tiene la facultad de registrar el estado en que se encuentran los habitantes de la Ciudad de México.

En cuanto a los divorcios dijo que los notarios pueden realizar este trámite y también expuso que se debe poner un precio al trabajo que desarrollarán los notarios.

