En CDMX, 8 mil personas buscaron protegerse del contagio de VIH

Martha es una de las ocho mil personas en la Ciudad de México que reciben tratamiento de Profilaxis Pre Exposición (PrEP) para prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

La mujer de 31 años, quien pidió cambiar su nombre para proteger su identidad, accedió a este tratamiento debido a que su esposo es VIH positivo no detectable, por lo que ella eligió cuidarse para evitar la transmisión.

La profilaxis preexposición son medicamentos antirretrovirales que toman las personas que no viven con VIH y que reducen las posibilidades de contraerlo. También lo usan las personas que no tienen este virus, pero que corren el riesgo de exponerse al VIH mediante relaciones sexuales o el uso de drogas inyectables.

En la Ciudad de México existen tres clínicas públicas especializadas que ofrecen estos antirretrovirales: las sedes Condesa e Iztapalapa de la Clínica Condesa y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. La PrEP también se ofrece en organizaciones civiles como VIHve Libre, la Casa de las Muñecas Tiresias, Inspira Cambio o el Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

“Mi esposo es VIH positivo no detectable, asistí a la Clínica Condesa, pero debido a la alta demanda tardaron en llamarme para recibir el tratamiento. Te piden que te realices una prueba, que si sales negativo te va llegar a tu correo y que el tiempo de espera es de alrededor de dos meses”, detalló.

Tiempo después Martha logró acceder al tratamiento en la organización civil VIHve Libre. Es la primer mujer cis género que recibe este medicamento en la asociación, quien considera que este método de prevención no solamente es para personas gays, trans o trabajadoras sexuales, sino para cualquier persona que se encuentre en riesgo de poder contraer VIH.

Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México respondieron a este diario, vía transparencia, que las sedes de la Clínica Condesa concentran el mayor número de usuarios que acceden a este tratamiento con cuatro mil 843. Y la VIHve Libre atendió a mil 850 personas.

De acuerdo con el documento, al corte del 30 de abril, las personas que más reciben este tratamiento son hombres gay con un registro de más de cinco mil personas, los hombres y mujeres que ejercen el trabajo sexual con 776, y las personas trans y no binarias con 357.

“El día que yo me enteré de que mi esposo era positivo en lugar de que yo lo viera diferente o me enojara, fue todo lo contrario, yo lo empecé a cuidar y empecé a investigar sobre el tema para cuidarnos, por eso decidí empezar con el tratamiento”, resaltó Martha.

La usuaria explicó que debe tomar una pastilla diaria por 30 días, por lo que una vez al mes debe asistir a la organización para recibir sus medicamentos, además de que constantemente se realiza pruebas para evitar contraer infecciones de transmisión sexual.

“Los síntomas que me dan son mareo y un poco de molestia como cuando viene tu periodo, también me da mucho calor, pero solamente es eso, quizá por las hormonas, pero en realidad no me afecta en nada, puedo realizar mis actividades diarias”, manifestó.

Existe otra modalidad de tratamiento. De acuerdo con la Clínica Condesa, existe un PrEP a demanda, que solo se recomienda en hombres que tienen sexo sin condón con otros hombres y que pueden planear sus encuentros sexuales.

Kassandra Guazo Cano, integrante del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), trabaja en conjunto con la Clínica Condesa para brindar el tratamiento PrEP a los usuarios.

En entrevista con El Sol de México explicó que los criterios para que las personas tengan acceso a este tratamiento depende del nivel de riesgo, si se expusieron o si ejercen el trabajo sexual.

“Nosotros hacemos un pequeño diagnóstico. Evaluamos por ejemplo si eres una mujer trans y ejerces el trabajo sexual, ya con esas dos características podemos decidir si es de alto riesgo o si están muy expuestos. Evaluamos si es una persona que es muy abierta sexualmente y así se va priorizando”, resaltó.

“Si es una persona que es asexual, que no tiene como factores de riesgo, no se lo damos, es preferimos dárselo a las personas que realmente que si tienen este riesgo porque eso también ayuda a que no haya un incremento de personas con VIH”, detalló.

La activista destacó que para poder acceder el tratamiento se les realizan una serie de pruebas de Sífilis, Hepatitis C, no ser reactivo al VIH, así como exámenes de creatinina.

Explicó que la toma del tratamiento consiste en la toma de una pastilla diaria, que va a servir para proteger y evitar contraer VIH de 24 a 36 horas, por ello debe tomarse todos los días.