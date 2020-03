En choque de trenes en el Metro, chofer frenó 13 veces sin éxito

El conductor del tren que chocó en Tacubaya realizó maniobras de frenado hasta 13 veces, pero el convoy no respondió y se impactó.

"Puedo asegurar que no se trató de un error humano del conductor. Platiqué con él, se sinceró conmigo me dio su versión y yo la creo porque son trabajadores serios, responsables; aquí lo que sucedió es que se quedó el tren sin control de mando, sin obedecer ya la instrucción del conductor y el conductor estando haciendo una maniobra, porque era el penúltimo tren que daba servicio en esta línea en Observatorio lo estaba acomodando en la vía 2 de Observatorio a Pantitlán para sacarlo en el primer cerco vio de este miércoles”, explicó Fernando Espino, titular del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En entrevista con La Prensa, explicó que el conductor le contó que se quedó sin comunicación con el pulso central de control y la cabina.

“Al estar maniobrado el tren se queda sin energía eléctrica, es decir los motores se apagan, esto provoca que se quede sin frenos, y ese conducto accionó en 13 ocasiones el freno de emergencia y comienza a desplazarse en contra sentido rumbo a la estación de Tacubaya donde estaba otro tren, el último estacionado.

“Afortunadamente, mi compañera reguladora le avisa al conductor del tren que estaba estacionado en la estación Tacubaya que avisara a la gente para que saliera y con esto afortunadamente se logró que hubiesen sido 41 lesionados leves y un solo deceso, gracias a la pericia y preparación del conductor que estaba estacionado en Tacubaya”, agregó.

Espino comentó que los dos conductores, que son personal sindicalizado, recibieron algunos golpes, pero están en buenas condiciones. "Están muy impactados y espantados, uno listo para regresar, el que impactó, el otro que fue impactado trae un golpe en el brazo y la cadera, pero están bien fuera de peligro".

LABORES COMPLICADAS

El líder sindical recordó que hasta ayer laboraron 130 trabajadores de diferentes áreas, material rodante, vías e instalaciones fijas en todas las especialidades, electricistas, electrónicos, electromecánicos, distribuidos en la zona, pero se complicaron las labores. "Los vamos rolando sale un turno, entre el otro y regresan. Los que son indispensables se quedan a laborar tiempo extraordinario (...) están poniendo toda su experiencia y capacidad para realizar esos trabajos".

Explicó que de los dos trenes que colisionaron no hay pérdida total pues se cambian los carros afectados. “La motriz delantera y la motriz trasera se quita y se pone otra; los carros, se empatan y siguen funcionando sin ningún problema… se revisan, se llevan a talleres para realizar una revisión completa, que no haya quedado dañado a su sistema eléctrico, electromecánico, y se checan parte por parte, para que no haya ningún problema en la circulación de los mismos”.

Señaló que con este choque de trenes no se afectó el andén, pero si las vías, las pistas, el riel y la barra guía, por lo que se cortan, se sueldan y después, los trenes se ponen en circulación.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, comentó que será el próximo lunes cuando se pueda normalizar el servicio y precisó que en siete días estarán los resultados del peritaje que encargaron.