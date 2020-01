En Debate: Bolsas de plástico 2

El debate sobre el uso de bolsas de plástico no es único de México, donde acaba de entrar en vigor una fuerte regulación, sino también en el mundo, porque hay posiciones muy divididas al respecto

LA ASOCIACION DE FABRICANTES DE PLASTICO EN EUROPA

“Los plásticos sólo consumen el 4% del petróleo mundial. Los plásticos son muy valiosos para tirarlos, aún al final de su vida. Después de su uso, pueden ser reciclados o emplearse como un combustible alternativo. Los empaques plásticos representan el 17% del material de empaque empleado en Europa, y aún así empacan más del 50% de los bienes de consumo. Sin los empaques de plásticos el peso de los empaques se incrementaría cuatro veces, los costos de producción y el consumo de energía se doblarían, y el volumen de desperdicio se incrementaría en un 150%”.

VIDASOSTENIBLE.ORG (ESPAÑA)

“Otra de las medidas que se han tomado ha sido el uso de las bolsas de papel como alternativa sostenible, que han pasado de suponer un 16% del total de bolsas utilizadas en comercios al actual 36%. A día de hoy, el 65% de los comercios españoles utilizan ya bolsas de papel, de las que se recicla un 74%. Sin embargo, aunque estas bolsas de papel no se reciclaran, se biodegradarán en un periodo de entre dos y cinco meses, por lo que su impacto ambiental es mucho menor.”

AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE DE INGLATERRA Y GALES

“La bolsa de plástico tradicional es menos contaminante que las otras, ya que por cada uso de una sola bolsa de plástico convencional, debe de usarse 131 veces una de algodón, 11 veces una de rafia o 3 veces una de papel para que éstas tengan un efecto de calentamiento global parecido a la de plástico.”

OCEANA.ORG (ONG DE PERÚ)

“Las bolsas biodegradables no son la solución. Se ha popularizado su uso en supermercados, pero nunca llegan a descomponerse del todo. De hecho, estas bolsas necesitan condiciones particulares de luz y temperatura para fragmentarse en partes más pequeñas hasta el punto en que pueden ser degradadas por organismos vivos. Sin embargo, esas condiciones no siempre se cumplen y las partículas muy pequeñas, los microplásticos, terminan en el mar o en los ríos. No es posible reciclarlas, ya que los componentes que se le añaden para degradarlas “contaminan” a las bolsas plásticas convencionales y afecta la producción de nuevo plástico.”

BLOG SINPLÁSTICO.COM

“Cada año, se consumen en el mundo 500 mil millones de bolsas de plástico (8 mil millones en Europa) y un porcentaje altísimo de ellas acaban contaminando los mares y los océanos. Estos residuos tienen un impacto tremendo en la naturaleza.”

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL PLÁSTICO (ESPAÑA)

“Las temidas bolsas de plástico no son las malas de la película, sino que más bien las tendencias ecologistas de los últimos años son las que han venido a promover su mala imagen, cuando la bolsa de plástico por sí sola, no es la culpable de ningún desmán ecológico, sino lo es, verdaderamente, el uso que de ella se hace.”

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DEL PLÁSTICO (CHILE)

“En Chile, nueve de cada diez bolsas plásticas se usan para almacenar basura. Una encuesta Adimark del 2014 indicó en ese entonces que un 94% de los chilenos reutiliza las bolsas por, al menos, una segunda vez.”