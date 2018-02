En desabasto de agua, seis delegaciones tras sismo

Capitalinos de al menos seis delegaciones reclamaron la falta del servicio de agua la semana pasada, y aunque todos los días hay alguna circunstancia en el sistema que deben solventar, la recuperación del abasto está prácticamente a su nivel normal.

Así lo indicó el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, quien explicó que se dieron una serie de condiciones atípicas que coincidieron y afectaron a gran parte de las delegaciones de la capital.

"Lo que sucedió en últimos días fue una suma de condiciones, como el sismo del 16 de febrero, lo que generó la suspensión del servicio en las zonas de Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, y más de 100 pozos dejaron de operar y fue un impacto", indicó.

Y es que no solo se presentaron fallas en las tuberías, sino que la falta de energía eléctrica provocó que los pozos no pudieran trabajar y por tanto no se surtieran dichas zonas.

Otro evento que se presentó fue que en los pozos del Sistema Lerma árboles que se cayeron tiraron líneas de abasto y hubo interrupciones que se tardaron tres días en resolver. Aunado a ello se realizaban trabajos de mantenimiento en el sistema Chiconautla y en Álvaro Obregón se tuvo que calibrar las válvulas debido a que se cambió el régimen de suministro.

"Todos los días tenemos que estar resolviendo un problema en la ciudad porque hay mucha infraestructura la que hay que mantener operando y darle mantenimiento todos los días para que la gente pueda tener servicio", dijo en entrevista telefónica.

El funcionario capitalino recordó que la Ciudad de México depende de mucha infraestructura para dar servicio a millones de habitantes, que está compuesta por cientos de instalaciones, miles de válvulas, kilómetros de tuberías y que cuando se presenta un problema con cualquiera de ellas, algunas de las zonas salen afectadas en materia de suministro de agua potable.

Hay circunstancias que no dependen de nosotros, dijo, como el suministro de energía eléctrica y "no es poco frecuente que lleguemos a tener interrupciones que nos impiden estar operando los equipo y que se traducen en horas de suspensión de bombeo y por lo tanto falta de agua en la ciudad".