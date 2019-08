En diciembre definen alerta de género en la ciudad

La administración de Claudia Sheinbaum Pardo tiene hasta el 7 de diciembre para mostrar que sus programas han logrado disminuir la violencia contra la mujer, así los obliga la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Aunque el pasado 7 de junio la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, esto no significa que ya no exista la posibilidad de que la decreten.

La administración capitalina recibió 17 medidas específicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres y niñas de la Ciudad de México, particularmente la que se manifiesta en la expresión extrema de violencia como lo son los feminicidios.

Desde entonces tiene seis meses para poder comprobar que sus acciones de gobierno podrán garantizar los derechos fundamentales a una vida libre de violencia para las mujeres.

“La Conavim valorará las acciones que ejecute el gobierno de la Ciudad de México en atención a esta resolución, debiendo dicho gobierno, informar en términos cuantitativos y cualitativos sobre el avance en la implementación y cumplimiento de las mismas”, se lee en el séptimo punto de la resolución emitida por la Segob.

Cuestionada por este diario, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que la AVG se definirá ya que finalicen las mesas de trabajo que ya realizan pues lo importante de esta alerta de género es el contenido para desarrollarla y el objetivo para aplicarla pues no se debe “decretar por decretar”.

“¿Cuál es el objetivo? Erradicar la violencia de género, ese es el objetivo de las organizaciones, el objetivo nuestro y afortunadamente estamos en la mejor condición de diálogo, de construcción conjunta; yo creo que, toda la sociedad lo que quiere es erradicar la violencia de género y en eso vamos a trabajar de manera muy fuerte”, respondió.

María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), pidió conocer la metodología que aplicará el gobierno de Sheinbaum Pardo en esas mesas de trabajo.

“Si es importante cómo se va hacer porque ya se habían planteado unas mesas técnicas donde organizaciones que ya llevamos tiempo identificando la ruta de la impunidad ya hay propuestas, más bien la autoridad tenían que generar las mesas técnicas de varios temas como de desaparición, crear la unidad de análisis y contexto sobre todo para las redes criminales”, dijo.

CDMX Desafío, atender violencia de género: OCNF

La Ciudad de México sólo de enero a junio 2019 ha registrado 18 feminicidios, en este sentido y el contexto desde 2017, cuatro organizaciones civiles pidieron a la jefa de Gobierno solicitar la activación. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se refirió a que la Alerta de Género, en los lugares donde se ha aplicado, no ha funcionado, por lo que llamó a las autoridades a analizar las razones de las fallas.

Agregó que la integración de abogadas en las agencias del Ministerio Público no son medidas suficientes para combatir las violaciones, pues debido a que la mayoría se cometen en el hogar lo mejor es trabajar en lo profundo social.

ALERTA NO DEBE MEDIAR CRITERIOS POLÍTICOS

Las alertas de género deben ser un mecanismo efectivo en su temporalidad. No pueden convertirse en un elemento para castigar o para aprobar gobiernos estatales, no importa el partido que sea.

De las 18 entidades alertadas en 10 participan como el enlace directamente los secretarios de Gobierno y ahí hay una efectividad mayor y en las otras 8, son los Institutos Estatales de las Mujeres, donde les ponen dobles trabas.

Para la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, tras reconocer que “vivimos una emergencia” en cuanto a violencia contra las mujeres, manifestó:

En el caso de la Ciudad de México, está en proceso de revisión al igual que en Sonora y Chihuahua, si así se requiere sin que medien criterios político-partidistas. “Es la única manera en que vamos a avanzar”.

En conferencia de prensa, manifestó que si hay señales de nuevos tiempos para abordar esta problemática. “Hay gobiernos que no buscan reprimir, que actúan desde otra perspectiva. Puede haber errores en la comunicación; pero lo que importa es la congruencia en el actuar”.

Sostuvo que lo central es otro tipo de diálogo con la gente, otro tipo de avance con la ciudadanía. “Y esa garantía se las puedo dar también en mi papel de represente popular”.

También comentó que los gobiernos estatales tienen que asumir a fondo este compromiso y no tomar una declaratoria de alerta como un tema personal sino como un llamado de atención urgente y que además tiene un fin.

Precisó la legisladora que si se hace la tarea y todo lo que se requiere para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en la entidad, la Declaratoria va a finiquitar y eso será una muy buena señalpara el Estado.

En cuanto al presupuesto, la diputada Briceño dijo que no obstante los ajustes, “todo lo referencia a las violencias que vivimos las mujeres, los presupuestos no se redujeron. Fue una discusión compleja, pero no se redujeron los recursos”.

En cuanto al Presupuesto para el 2020 consideró que tienen que ampliarse los recursos, mejorarse, ser más significativo. “Es el compromiso que tenemos y es una discusión que les garantizo voy a dar”.