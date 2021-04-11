En estos 40 macroquioscos se realizan pruebas Covid-19 en CDMX

El Gobierno capitalino tiene operando 40 macroquioscos donde se realizan pruebas gratuitas de Coronavirus, con el objetivo de evitar la propagación de contagios masivos.
La administración capitalina reitera el llamado a realizarse la prueba a las personas que regresan de vacaciones.
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"De tal forma que esto permita la identificación de casos positivos de Covid-19, su oportuno aislamiento y atención a través de orientación médica y seguimiento a las personas con la enfermedad que brindan las autoridades de salud capitalinas", dice el comunicado.
Esta es la ubicación de los 40 macroquioscos, la cual también puede ser consultada en el sitio web: http://test.covid19.cdmx.gob.mx, o enviando un mensaje SMS, sin costo, con la palabra “prueba” al 51515.
1 ÁLVARO OBREGÓN EXPLANADA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN TOLTECA CALLE CANARIO ESQ. CALLE 10, C.P 01150
2 ÁLVARO OBREGÓN CASA JAIME SABINES SAN ANGEL AV. REVOLUCION ENTRE CALLE MADERO Y CALLE DR. GÁLVEZ, C.P 01000
3 ÁLVARO OBREGÓN PARQUE JAPÓN PARQUE LAS ÁGUILAS RÓMULO O’FARRIL #143, C.P 01759
4 AZCAPOTZALCO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO CENTRO AZCAPOTZALCO CALLE CASTILLA OTE ESQ. AV. 22 DE FEBRERO, C.P 02008
5 BENITO JUÁREZ EXPLANADA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ SANTA CRUZ ATOYAC AV. DIVISIÓN DEL NORTE #1611, C.P 03310
6 BENITO JUÁREZ EXPLANADA METRO MIXCOAC SAN JUAN AV. REVOLUCION ESQ. CALLE EMPRESA, C.P 03910
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7 BENITO JUÁREZ EXPLANADA METRO ETIOPIA NARVARTE PONIENTE EJE 4 SUR XOLA ESQ. AV. CUAUHTÉMOC, C.P 03020
8 COYOACÁN ESTACIONAMIENTO DEL IEMS RICARDO FLORES MAGÓN EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA CALZ. DE TLALPAN 3463, C.P 04910
9 COYOACÁN EXPLANADA DE ALAMEDA DEL SUR COAPA CANAL DE MIRAMONTES ESQ. AV. LAS BOMBAS, C.P 04929
10 COYOACÁN JARDÍN HIDALGO COYOACÁN JARDÍN PLAZA HIDALGO #1, C.P 04020
11 CUAJIMALPA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA SAN PEDRO CUAJIMALPA AV. JUÁREZ ESQ. AV. MÉXICO, C.P 05000
12 CUAUHTÉMOC EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC BUENAVISTA CALLE JESÚS GARCÍA ESQ. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, C.P 06350
13 CUAUHTÉMOC PINO SUÁREZ CENTRO AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA ESQ. AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, C.P 06080
14 CUAUHTÉMOC GLORIETA DE LOS INSURGENTES ROMA AV. INSURGENTES SUR ESQ. AV. CHAPULTEPEC, C.P 06600
15 GUSTAVO A. MADERO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO VILLA GUSTAVO A. MADERO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE GARRIDO Y CALLE ALBERTO HERRERA, C.P 07050
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16 GUSTAVO A. MADERO MERCADO DE LA COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO MÁRTIRES DE RIO BLANCO AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN ENTRE CALLE OTE. 91 Y CALLE OTE. 95, C.P 07880
17 GUSTAVO A. MADERO DEPORTIVO CARMEN SERDÁN LOMA LA PALMA CALLE EDO. DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA CORONA, C.P 07160
18 IZTACALCO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTACALCO RAMOS MILLÁN BRAMADERO I AV. RÍO CHURUBUSCO ESQ. AV. TE C.P 08000
19 IZTACALCO CETRAM PANTITLÁN AGRÍCOLA PANTITLÁN CALLE GUADALUPE ESQ. AV. RIO CHURUBUSCO, C.P 08100
20 IZTAPALAPA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA SAN LUCAS CALLE ALDAMA #63, C.P 09000
21 IZTAPALAPA PLAZA CÍVICA SAN MIGUEL TEOTONGO CALLE 18 DE MARZO ESQ. AV. UNIÓN DE COLONOS, C.P 09630
22 IZTAPALAPA CAMELLÓN LAS TORRES SAN LORENZO TEZONCO AV. TLÁHUAC ESQ. AV LAS TORRES, C.P 09790
23 IZTAPALAPA CAMELLÓN FRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES 6 U. H VICENTE GUERRERO AV. ANTONIO DÍAZ SOTO GAMA ESQ. CALLE LUIS MORONES, C.P 09200
24 IZTAPALAPA PLAZA CÍVICA SAN ANDRÉS TETEPILCO AV. EMILIO CARRANZA ESQ. CALLE LABORISTAS, C.P 09440
25 MAGDALENA CONTRERAS EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS BARRANCA SECA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ESQ. CALLE J. MORENO SALIDO, C.P 10580
26 MAGDALENA CONTRERAS CENTRO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN SAN NICOLÁS TOTOLAPAN CALLE PROGRESO ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, C.P 10900
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27 MIGUEL HIDALGO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO AMPL. DANIEL GARZA AV. PARQUE LIRA ESQ. CALLE GOBERNADOR AGUSTÍN VICENTE EGUÍA, C.P 11860
28 MIGUEL HIDALGO EXPLANADA DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PENSIL NORTE CALLE LAGO TRASIMENO ESQ. CALLE LAGO WETTER, C.P 11430
29 MIGUEL HIDALGO BAJO PUENTE TACUBA TACUBA CALZ. MÉXICO TACUBA ESQ. AV. AQUILES SERDÁN, C.P 11410
30 MILPA ALTA PLAZA PÚBLICA SAN SALVADOR CUAUHTENCO JALAPA #2, C.P 12300
31 MILPA ALTA PLAZA CÍVICA SANTA ANA TLACOTENCO FRANCISCO I. MADERO #10, C.P 12900
32 TLÁHUAC COORDINACIÓN TERRITORIAL LA NOPALERA LA NOPALERA CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ ESQ. CALLE FALSTAFF, C.P 13220
33 TLÁHUAC COORDINACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CALLE LA GIOCONDA ESQ. CALLE FRANCISCO PEÑALOZA, C.P 13200
34 TLALPAN MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOMAS DE PADIERNA CALLE ACANCEH ESQ. CALLE HOPELCHEN, C.P 14240
35 TLALPAN KIOSCO DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC PBLO. SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC CALLE REFORMA ESQ. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, C.P 14400
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36 VENUSTIANO CARRANZA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA JARDÍN BALBUENA III AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO ESQ. AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, C.P 15900
37 VENUSTIANO CARRANZA EXPLANADA METRO SAN LÁZARO (TAPO) 7 DE JULIO AV. EDUARDO MOLINA ESQ. CALZ IGNACIO ZARAGOZA, C.P 15390
38 XOCHIMILCO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO BARRIO EL ROSARIO AV. GUADALUPE I. RAMÍREZ #4, C.P 16070
39 XOCHIMILCO QUIOSCO BARRIO DE XALTOCAN BARRIO XALTOCAN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE CAMINO A NATIVITAS, C.P 16090
40 XOCHIMILCO PLAZA CÍVICA DE SANTIAGO TULYEHUALCO PBLO. SANTIAGO TULYEHUALCO CALLE PINO SUÁREZ ESQ. CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C.P 16700
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene Covid-19, se debe enviar un sms con la palabra “covid19” al 51515 o llamar a Locatel al 55 5658-11.
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