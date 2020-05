En quiebra, 35% de comercios del Centro

El coronavirus dejó muy enfermo al Centro Histórico, pues cerca del 35% de sus comercios establecidos están en quiebra; se espera una convalecencia prolongada y por eso hacen falta médicos para ayudarlo a su recuperación con planes eficaces, diagnosticó Guillermo Gazal, directivo de Procentrhico.

A su vez, Dunia Ludlow Deloya, autoridad del Centro Histórico, aseguró que la entrada de esa zona a la nueva normalidad será ordenada y un ejemplo para el país y la capital, porque se aprovecharán los 15 días que se tienen por delante, a fin de prepararse bien, debido a que se prevé que a partir del 15 de junio el semáforo epidemiológico permita la reapertura controlada de comercios.

El presidente de Empresarios y Comerciantes Unidos para la Protección del Centro Histórico y de la Ciudad de México (Procentrhico) y la funcionaria fueron entrevistados, por separado, sobre las perspectivas de reinicio de actividades en esa área de la capital.

Guillermo Gazal reconoció que aún no tiene un saldo monetario de la pandemia, porque aún no ha terminado el confinamiento, pero, temió, que muchos comerciantes probablemente ya no estén en condiciones de reabrir sus cortinas ante la falta de recursos económicos.

Añadió que tiendas de productos no básicos, después de esta situación van terminar muy desgastados, por ejemplo quienes venden vestidos de novia o de XV años tardarán mucho en recobrarse, porque en estos momentos quién en su sano juicio va a pretender adquirir dichos artículos, pues las reuniones sociales están aún lejanas.

Ante esta situación, demandó el apoyo real del gobierno federal a los empresarios, de lo contrario “va a haber una pérdida impresionante de empleos y no hemos recibido los apoyos que realmente nos ayuden a solventar esto”.

Foto: Cuartoscuro

Sobre la reapertura, comentó que se han tenido algunas reuniones con autoridades del Centro Histórico y del gobierno de la Ciudad de México, a fin de buscar una estrategia para la entrada a la nueva normalidad, pero no les queda claro cuáles son los parámetros que se usarán para el semáforo, porque se barajan muchas cifras.

Se le preguntó: ¿piensa que la reactivación de actividades comerciales del Centro Histórico será controlada o se desbordará? Y a título personal expresó:

"Quiero pensar que vamos a guardar ciertos protocolos de seguridad, a fin de evitar, en la medida de lo posible, que un rebrote se dé rápida y brúscamente".

Sin embargo, completó, hay incertidumbre y antecedentes que nos marcan que es muy posible que sí exista un desborde, “y va a parecer que tocan el timbre del recreo y todos los niños vamos a salir y cuando los maestros se den cuenta, que eso causó un problema, tengan que volvernos a encerrar en el salón de clases”.

Al respecto, la autoridad del Centro Histórico dijo que aún se trabaja en la propuesta de entrada a la nueva normalidad, la cual debe ser especial y consensada con la comunidad de la zona pues, recordó, que a la misma acuden de uno a dos millones de personas diarias, por lo que puede convertirse en un punto de contagio.

“En este sentido, es importante que comerciantes, usuarios, y el gobierno de la ciudad estemos en la misma sintonía para no ir todos al Centro Histórico al mismo tiempo y lleguemos a tener estas mismas afluencias y poner en riesgo al Centro Histórico y la misma ciudad”, pues lo que se quiere evitar a toda costa es que haya un rebrote de Coronavirus en la Ciudad de México, advirtió Ludlow Deloya.

Finalmente, en el caso de la calle de Madero -que es peatonal- planteó tener accesos controlados, como en un tiempo se hizo en Corregidora, y que en términos generales la reapertura será gradual para mantener la afluencia al Primer Cuadro en el 30% que está en la primera fase y luego, en la segunda subir al 60%.