En sólo tres días aumentó cifra de pacientes intubados en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en tan sólo tres días se incrementó en la capital, el número de pacientes intubados debido a complicaciones de enfermedades respiratorias.

La mandataria detalló que "el domingo había 265 intubados y hasta este miércoles ya van 343, es decir, 78 casos más".

"Se está incrementando el número de personas que requieren intubaciones en la Ciudad de México. Tenemos que estar atentos permanentemente, es una información que damos a la ciudadanía y además la damos para que las personas que todavía tienen incredulidad sobre el Covid-19 sepan que sí hay aumento en el número de pacientes en los hospitales”.

Foto: Reuters

Sheinbaum dijo que ese crecimiento está controlado hasta el momento, gracias a la capacidad con la que cuenta la ciudad, aseguró que no quieren que se desborde el cupo hospitalario.

Reiteró que la única manera de evitarlo es, en caso de poder, permaneciendo en casa.

“El domingo pasado –cuando hice este video en las redes sociales– reporté 265 personas hospitalizadas, no hay ninguna diferencia con el reporte que hace el Gobierno de México, ellos reportan los que están hospitalizados directamente, que ya se les hicieron pruebas y salieron positivos de Covid-19".

Comentó que en la Ciudad de México, se están reportando casos que están confirmados y los que son sospechosos, con enfermedades respiratorias, que están intubados.

La Jefa de Gobierno capitalina afirmó que trabajan con las instituciones de Salud; cuatro hospitales de la ciudad; hospitales del Estado de México; con el IMSS y el ISSSTE "para ampliar, lo más rápidamente posible, el número de camas que puedan recibir personas en situación grave".

Foto: Reuters

“Es importante que la ciudadanía sepa que, el incremento fue en tan sólo tres días, en la Ciudad de México. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues seguir insistiendo en que la gente se quede en casa, estamos en emergencia sanitaria y lo que no queremos es que haya saturación en los hospitales”.

También mencionó que han notado en estos días un alza en la circulación, a lo que refirió que ya están haciendo una revisión para conocer el motivo de este incremento.

Al preguntarle si tienen contemplado alguna multa para los ciudadanos que no respeten el no salir de casa, la funcionaria mencionó que han visto que por las mañanas la gente sale, quizá, para ir a sus casas y comentó que harán una revisión de las empresas que no provean artículos o servicios de primera necesidad, para suspenderlas por seguir laborando, pues estarían violando la emergencia sanitaria.

Foto: Reuters

En un recuento dijo que "hasta este miércoles hay mil 556 casos sospechosos, 2 mil 049; casos descartados, 4 mil 628 y defunciones –a la fecha, reportadas por parte de Secretaría de Salud del Gobierno de México–, 92; en nuestro sistema LOCATEL son 268 mil 14 usuarios atendidos, 194 mil 571 cuestionarios completados; 2 mil 408 casos sospechosos; canalizados al 911, 272; se han repartido 3 mil 338 apoyos con personas con Covid, o sospecha de Covid, y ha habido, desde este sistema, nueve traslados a hospitales".