En vísperas de elecciones, Amieva asegura que hay condiciones para el voto

Las autoridades mantendrán los operativos de seguridad ante la proximidad de las elecciones, advirtió ayer el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, quien descartó que el crimen haya rebasado a la Policía.

Dijo que la mitad de las casillas que se instalen el primero de julio en la capital estarán vigiladas por cámaras del C-5 y que si es necesaria la presencia policíaca, ésta llegará en cinco o seis minutos. Agregó que la reciente ola de violencia que ha sacudido a la Ciudad de México, no ha rebasado la fuerza policiaca local, ya que en número y capacitación es la primera corporación de seguridad a nivel nacional y aseguró que mantendrá la cooperación con las autoridades federales.

Recordó que cuando asumió el cargo les dijo a los asambleístas que uno de sus principales puntos, de los cuatro que enumeró, era el de la seguridad. “A dos meses estamos señalando que estamos interviniendo y no vamos a retroceder, vamos a seguir y no hay ninguna justificación que nos impida retrasar, posponer o evitar la intervención en materia de seguridad”, recalcó Amieva Gálvez.

Afirmó que los operativos de blindaje tienen como objetivo impedir que entren a la Ciudad de México armas, drogas, vehículos irregulares, mercancía de procedencia ilícita y combustible ilegal, y a las autoridades federales se les da cuenta de los vínculos entre grupos delincuenciales locales y los de otra entidad.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México recorrió ayer con Porfirio Edmundo Garrido, procurador general de Justicia capitalino, las calles República de Honduras, Comonfort, Eje 1 Norte, Circunvalación, Guatemala y Moneda, donde conoció de viva voz de los comerciantes y personas que desarrollan actividades por la zona la situación que se vive.

De la seguridad que se proporcionará el día de los comicios, dijo que se está listo para cubrir la mitad de las casillas con cámaras del C-5 y en caso de que se requiera la intervención policíaca, ésta se dará entre los cinco y seis minutos.

“Tenemos condiciones, por lo tanto, para garantizar una jornada electoral, limpia, transparente, copiosa, que la gente salga a votar y que decidan los mexicanos el futuro que quieren para los 18 mil cargos de elección popular que están en disputa”, aseguró Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.

Al ser cuestionado sobre la violencia en la Ciudad de México, el encargado de la política interna del país no quiso especular, expresó que esto lo aprendió como exprocurador general de la República. “Si afirma es porque tiene pruebas, y si no, mejor se calla la boca, y yo no especulo, porque en este momento la investigación le corresponde a otras autoridades”.