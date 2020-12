Enfermeras, las que más se contagian de Covid

Del personal de salud contagiado por Covid-19 en los hospitales ubicados en la Ciudad de México, las enfermeras han sido las más afectadas. Desde que inició la pandemia ocho mil 279 de ellas enfermaron por el virus, de las cuales 52 han muerto.

Hace un año, Arely Peña no imaginaba que su trabajo como enfermera le demandaría lo que la pandemia exige. Trabajaba en el sector privado en turnos de 12 horas, podía recorrer el hospital sin restricciones y se enfocaba en la atención de hasta máximo cinco pacientes.

Pero ante la información tardía sobre cómo atender el nuevo virus, del contado equipo de protección para todo el personal y de la demanda de pacientes, resultó contagiada.

Luego de un mes de aislamiento en casa y de cuidarse de no contagiar a nadie más, regresó a sus trabajo, pero el miedo de que una recaída fuera aún más riesgosa para su salud hizo que desistiera de la atención en primera fila. Pasó así a trabajar en los laboratorios del sector público.

Desde el 29 de marzo hasta el corte del 20 de noviembre, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta en la Ciudad de México seis mil 304 médicos que han dado positivo a SARS-CoV-2, siete mil 147 trabajadores dentro del sector y ocho mil 279 enfermeras.

Del total de estos contagios 178 médicos, 52 enfermeras y 135 trabajadores murieron. “Me contagié, me aislé por completo, estuve así un mes. Después del mes regresé a trabajar al hospital, pero llegaron las complicaciones porque fue muy difícil para mi regresar al área Covid. Te da miedo regresar, una recaída es peor, puede ser más grave.

Los pacientes te agradecen tanto que estés con ellos que no te dejan rendirteArely Peña / Enfermera

“Trabajé un mes más en el área Covid y después mejor me fui al laboratorio del IMSS. Estoy en el área, pero ya no toco al paciente, actualmente trabajo en el Siglo XXI y ahí se ven muchísimo más casos”, narra Arely a este diario.

Enfermeras de los hospitales del sector salud federal y del IMSS concentran los contagios con más de 7 mil 400 casos, luego el ISSSTE, Pemex y hospitales privados. Los hospitales a cargo de la Semar, Sedena y de la Ciudad de México reportan sólo 62 contagios.

Como explica Arely -que ha trabajado tanto en el sector privado como el público durante esta emergencia sanitaria- la labor de una enfermera consiste en el acercamiento total a los pacientes.

“Hay que canalizarlos, poner medicamentos intravenosos, cambiar la ropa porque los familiares no ingresan a estas áreas, llevarlos al baño y todo lo que el paciente requiere. Si eran graves apoyamos en la intubación: el proceso de colocar el respirador mecánico lo lleva el personal de medicina, el médico determina la gravedad, decide los medicamentos y nosotros apoyamos en el proceso. Todos teníamos que apoyar, incluso el personal de limpieza se hizo muy importante porque al trasladar al paciente ellos desinfectaban el lugar por donde pasábamos, camas, paredes, pasillos”, cuenta.

CAMAS OCUPADAS

Aunque Peña ya no labora en la primera línea de atención, la ocupación que tiene el hospital en el que trabaja no le es ajena. “Las personas no se están cuidando y es frustrante porque ahora llegan muy agresivas. Entiendes que están muy asustadas, pero ya no dicen ‘por favor, ayúdame’, ahora es una agresividad de parte de los familiares que también tienen miedo”, cuenta.

Desde marzo cuando el Covid-19 se instaló en el país, la etapa más difícil para esta enfermera fue entre junio y julio porque el personal de salud se quedó sin opciones, sin embargo, luego de ocho meses en esta lucha afirma que ella y sus compañeros ya “están muy cansados de estar en un área aislada y trabajando así”.

Hoy el gobierno de la Ciudad de México presentará un plan para reducir las hospitalizaciones que hasta ayer marcaban 56 por ciento de ocupación, es decir que había sólo tres mil 58 camas disponibles de las seis mil 959 reportadas en toda la capital del país.

El factor para regresar a semáforo rojo dependía de alcanzar cinco mil 127 camas ocupadas en los hospitales del Valle de México, es decir entre alcaldías capitalinas y municipios del Estado de México. Y aunque esta cifra ya se rebasó, será la Secretaría de Salud federal la que defina el retroceso, o no, de fase epidemiológica.

“De verdad mucha gente necesita ayuda y te frustra que otras no entiendan. Pero adentro (del hospital) los pacientes te agradecen tanto que estés con ellos que te hacen regresar, no te dejan rendirte”, confesó Peña.