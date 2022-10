Ensayan en Naucalpan modelo para mitigar el cambio climático

La cuenca del río Hondo en Naucalpan fue elegida zona de trabajo para que, a través de su trasformación, pueda combatirse localmente el cambio climático y las desigualdades sociales.

Combatir las desigualdades provocadas por la urbanización y proteger a los más vulnerables de los impactos del cambio climático son las premisas del trabajo que se realiza en este municipio del Estado de México y cuatro ciudades ubicadas en Argentina, Brasil y México a través del proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras (TUC).

Te puede interesar: Apenas 200 negocios chilangos tienen paneles solares

CDMX Sello Verde, el distintivo del programa Altepetl en la CDMX

El proyecto trabaja en Latinoamérica con fondos de cooperación internacional del gobierno alemán y participan varias instituciones implementando el proyecto, la Universidad de Naciones Unidas, el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Alemán, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).

El municipio de Naucalpan, en el Estado de México, fue seleccionado junto con León, Guanajuato; Buenos Aires, Argentina, y Recife y Teresina, en Brasil para probar un nuevo modelo de gobierno, en el cual se incluye a la sociedad civil elaborando los procesos a través de Laboratorios Urbanos.

Mariana Campos, gerente del proyecto en México, dijo en entrevista con El Sol de México, que la razón por la que Naucalpan fue elegido se debe a que es de gran expansión urbana y al ser un lugar industrial se enfrentarán a un reto muy importante

"Lo que se está buscando es tratar de acelerar la acción climática y a la par tratar de hacer frente a las desigualdades a través de experimentar con nuevos gobiernos de gobernanza. Quizá lo que no ha funcionado es que se han tomado medidas pero no ha sido funcional porque las decisiones se siguen diseñando desde gobierno y no preguntan a otros sectores cuáles son las necesidades, entonces aquí pensamos en sentar en la misma mesa a gobierno, academias, sociedad civil y así los proyectos puedan más rápido y acelerar la acción climática", dijo Campos.

Los hallazgos derivados de estos lugares piloto se ampliarán a otras ciudades y países.