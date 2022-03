Enseñan a taxistas chilangos a utilizar app local

A más de dos años de que el Gobierno de la Ciudad de México lanzó la aplicación MITaxi, no ha logrado competir con las grandes apps de chofer privado pues muestra deficiencias como no contar con la cantidad suficiente de vehículos, que no se marque la tarifa desde el inicio del viaje y fallas en sus herramientas, como el botón de pánico, señalaron representantes de taxistas en la capital del país.

Por tal razón, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México arrancó en febrero un programa de reforzamiento que incluirá una capacitación a los operadores como parte de la evaluación para obtener su licencia de manejo.

Eliazar Romero Zárate, coordinador general de la Comisión Permanente de Transporte y líder taxista, señaló que cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la app hubo muy buena expectativa por parte de muchos líderes, sin embargo asegura que aún no opera correctamente pues no avisa al conductor de la solicitud del servicio.

“Por ejemplo, tú pides ahorita un servicio como usuario, lo recibo yo, lo capto, pero me lo manda cuando estoy a cinco, seis kilómetros de donde está el pasajero. Entonces, con las ganas que tiene uno de trabajar, pues yo voy, pero no me avisa si me van a esperar o me lo cancelan, como sí ocurre con las apps extranjeras que tiene la posibilidad de contactar con el usuario”, explicó.

En entrevista con El Sol de México, expuso que los taxistas no están familiarizados con la tecnología de la app mientras que las plataformas privadas son menos complejas, lo que ha hecho que se cambien a ellas.

Una de las principales complicaciones para MITaxi, dijo, es la falta de vehículos. Recordó que el subsecretario de Movilidad, Luis Ruiz Hernández, aseguró que faltan 80 mil operadores dados de alta para optimizar la operación y hacerla funcional.

Sobre las fallas con el botón de pánico, Pablo Inclán, usuario de MITaxi, relató que el 31 de enero, poco después de las 14:00 horas, solicitó el servicio en Ciudad Universitaria. Ya al interior de la unidad, realizó una llamada telefónica y justo después de colgar, el taxista le dijo que la app le mandó un mensaje extraño: al parecer se activó el botón de pánico y el viaje se cerró, pero ninguno de los dos lo presionó, al menos no intencionalmente.

“No supimos quién presionó el botón de pánico en la app, si él o yo, pues ambos estábamos usando el teléfono en otra cosa en ese momento. Un par de cuadras después, una patrulla sobre Insurgentes sonó el claxon y la sirena, acordamos bajar la velocidad para ver si nos alcanzaba y ver qué pasaba; pero por varias cuadras sólo permaneció detrás nuestro, entonces le comenté que se siguiera normal por Insurgentes, pues yo llevaba algo de prisa.

“En Parroquia finalmente, a la altura del Walmart, nos detuvieron dos patrullas, casi de forma simultánea. Bajó primero el conductor para medio explicarles lo que había ocurrido y yo también con mis identificaciones del INE y la UNAM”, señaló. A pesar del incidente, opinó que el servicio en general es bueno, sólo debe mejorar la interfaz de usuario.

Con el tiempo que lleva en operación la app, la Secretaría de Movilidad detectó que, tal como lo señalaron los líderes taxistas, existe una brecha digital importante con los operadores de los vehículos, lo que provoca poca confianza en el uso de la herramienta. Además, encontraron que 70 por ciento de los usuarios tuvieron problemas en cuanto a conexión, disponibilidad de datos y demás cuestiones tecnológicas que les impidieron viajar.

Nadjeli Babinet Rojas, directora general de Licencias y Operación del Transporte Vehicular de la Semovi, señaló que a partir de encuestas realizadas a operadores descubrieron que 54 por ciento tiene más de 50 años, colocándolos en una brecha digital importante ya que muchos no tenían correo electrónico o sus dispositivos móviles no eran lo suficientemente modernos para funcionar óptimamente.

En entrevista con este diario, la funcionaria expuso que en 2021 la dependencia realizó un diagnóstico de las razones que impiden a los taxistas acercarse a la aplicación. Así iniciaron las orientaciones para cada operador que acude a los módulos de atención en Álvaro Obregón o San Andrés Totoltepec.

Otro ajuste en su estrategia de familiarización se realiza a través de la organización Cenfes, a la que acuden los operadores a capacitarse para obtener sus licencias e incluye un módulo donde les enseñan a manejar la app.

Otro de los problemas detectados es que los operadores no cuentan con datos móviles suficientes para mantener activa la app. Rojas expuso que la Agencia Digital de Innovación Pública está en pláticas con compañías telefónicas para que no consuma datos.