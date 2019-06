Entre incertidumbre y larga espera, abuelitos esperan la pensión del Bienestar

“ Hemos ido varias veces, unas cuatro, cinco veces, en una me dijeron que no servía la tarjeta, otra que estaba desactivada, después preguntamos y nos dijeron que no me habían depositado y así se la llevan. Es un desbarajuste”, expresó, María Elena Rodríguez Durán, quien está a la espera desde abril de recibir la pensión del Bienestar prometida por gobierno federal.

Habita en la colonia Vista Alegre y no sólo vive en la incertidumbre de que si ya le depositaron sus dos mil 500 pesos a su cuenta Banorte -que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador-, también se percató que en la tarjeta rosa del gobierno de la Ciudad de México no le depositaron los mil 275 pesos.

Acudió al módulo de atención del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), ubicado en Dr. Lavista colonia Doctores para denunciar que desaparecieron 700 pesos y para pedir informes de cuándo le darán su pensión.

En entrevista con El Sol de México narra que el jueves fue la quinta vez que acudió al banco Banorte para ver si ya le habían depositado y el resultado es el mismo desde abril: todavía no hay nada, por lo que fue a la Sibiso a preguntar por segunda ocasión cómo iba la atención de su denuncia por la falta del dinero, y después de tres horas de espera el personal tampoco le resolvió su duda.

La señora tiene 80 años y para llegar a la colonia Doctores sube al metro Chabacano con su hija, de ahí transborda a la estación de Salto del Agua para llegar hacia Balderas, después camina 30 minutos para llegar al Instituto.

“Es una molestia muy grande porque a veces viene muy lleno el Metro y así como anda uno”, expresó apoyada de su bastón. Zenaida Cruz Mendoza, de la alcaldía Xochimilco, tiene 70 años de edad y es beneficiara de la tarjeta del Bienestar, apenas el jueves le entregaron su tarjeta del Banco Azteca y los funcionarios que llegaron a su vivienda le dijeron que en 15 días al banco ya tendrá dinero.

La vecina de la colonia la Joya previo a recibir su tarjeta había estado acudiendo a Nativitas para preguntar cuándo la recibiría, comentó que no le representaba gasto económico ir a preguntar pero: “Sí me cansa físicamente, está retirado porque me voy caminando”. Fue tres veces y dura una hora para ir y regresar a su vivienda.

Sofía Cruz, de 80 años de edad, lamentó que el gobierno de López Obrador les haya quitado la pensión alimenticia y sólo les vayan a dejar el recurso de los dos mil 500.

Hace quince días apenas recibió su tarjeta y previo a esto fue varias veces al módulo de “Sedesol”, hoy Secretaría del Bienestar cercano a la zona de hospitales en la alcaldía Tlapan a preguntar sobre su apoyo pero sólo las trabajadores le pedían esperar.

También le dijeron las funcionarias que fuera al banco hasta julio: “Ya no quiero estar dando tantas vueltas porque no puedo caminar bien, yo tengo una prótesis en la cadera, llego aquí (zonas de hospitales en camión) y me voy caminando 40 minutos hasta Sedesol”, describió.

EL DINERO, HASTA AGOSTO

Almudena Ocejo Rojo, titular de la Sibiso en la Ciudad de México, informó que no se han dejado de dar los mil 275 pesos todos los meses, porque el gobierno federal les pidió el apoyo ya que no habían podido entregar las tarjetas en su totalidad.

Recordó que establecieron con la administración federal cubrir la pensión de los 525 mil adultos mayores desde enero hasta abril, pero en este mes la Federación les informó que todavía no iban a repartir todas las tarjetas por lo que acordaron seguirlos apoyando con dinero hasta junio.