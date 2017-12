Es el tiempo de los independientes: Demetro Sodi

Demetro Sodi de laTijera, aspirante independiente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, manifestó su preocupación los problemas de inseguridad, corrupción espacios públicos y transparencia que afectan a la demarcación.

Externó que cuando fue delegado en Miguel Hidalgo (2009-2012) “yo me comprometí, compré patrullas, pusimos cámaras, compré motocicletas, creamos un centro de control. Hicimos programas de mejoramiento urbano en los parques para iluminación, para poner orden y el resultado fue extraordinario. Éramos una delegación muy segura y se ha perdido”.

En entrevista con El Sol de México, Sodi de la Tijera, dijo que “se requiere de una inversión muy importante para mejorar servicios públicos. Mejorar los parque, los camellones, las banquetas las calles, los deportivos”.

Sobre los programas sociales expuso que ya hay muchos del gobierno federal y que lo mejor que puede hacer por los habitantes es convertir en espacios de primera a las escuelas y calles de la demarcación.

En relación a los damnificados, comentó que el gobierno tiene que ser solidario con las personas que perdieron su patrimonio, por lo que de llegar a ser alcalde planificará programas para reconstruir las viviendas que lo necesiten y apoyar a las personas afectadas de una manera importante.

Indicó que “la gente está molesta, está harta de los partidos, de los políticos, de los financieros , de los diputados, de todo, por lo que es la oportunidad para los candidatos independientes. Yo no vería la democracia sin partidos, pero creo que el objetivo de esta ley es abrir más espacios. Yo ¿por qué me postulo en la Miguel Hidalgo? Porque creo que ninguno de los candidatos tiene la experiencia que yo tengo, el conocimiento de la delegación y de la ciudad, la honradez que yo tengo y el trato cercano y decente a la gente. Creo que soy mejor candidato que los demás”.

Demetrio Sodi, de 73 años, fue parte de las filas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN); ahora como independiente “me siento más libre. A todos los partidos agradezco que me hayan hecho diputado, senador y jefe delegacional . Ahora creo que es mi momento estar más libre. Trabajar más con la gente y sin los partidos”.

Sobre lo que ofrece a los vecinos de la Miguel Hidalgo, expuso que trabajará en “invertir el dinero con transparencia y junto con ellos invertir en lo que ellos me digan son sus prioridades, y, obviamente, de mi lado tengo que recuperar la seguridad de la delegación, y si tengo que hacer convenios con quien sea, con el jefe de gobierno, lo voy a hacer, sea quien sea el jefe de gobierno”.

Pidió a la población de Miguel Hidalgo: “Que me den otra vez la oportunidad de trabajar con ellos, que no les voy a fallar, ya me conocen, saben que soy honrado, que voten por mí”.