Es hora de invertirle al problema del agua en Azcapotzalco: Margarita Saldaña

La alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, aseguró que es “hora de que se le invierta al problema de agua”, en específico a la infraestructura hidráulica, la cual ha estado abandonada y ocasiona que alrededor de 40 por ciento del líquido se pierda por fugas en las tuberías.

En entrevista con El Sol de México, la alcaldesa indicó que la distribución a través de pipas “es un mejoralito”, por lo que hay que solucionar el problema de fondo, y adelantó que proyecta un programa de pequeñas cisternas de abastecimiento de agua para vecinos de la alcaldía en las zonas en donde más se sufre desabasto; sin embargo, todavía está analizando la propuesta.

“A la infraestructura hidráulica se le ha dejado de invertir en muchos años, es hora de que se le invierta realmente al problema de agua. (...) Las pipas son un ‘mejoralito’, mientras no tengamos una solución de fondo, las pipas sirven para no dejar a las personas sin agua, pero yo creo que nadie quiere que el agua le llegue por pipa o que le pongan un tambo para acarrear agua.

“Tenemos que exigir a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que haya una fuerte inversión, pero no sólo en infraestructura de agua, sino también en drenaje y alcantarillado, pues hay fracturas que hace que no fluya el agua en el drenaje, que también crea problemas de inundaciones”, señaló Saldaña.

Además, puntualizó que tendrán acercamiento con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para que les brinde un diagnóstico de la situación de cómo llega el líquido y por qué escasea, así como una revisión a los más de 25 pozos que hay en la demarcación, pues muchas pipas privadas se abastecen a través de éstas.

EMPLEO Y SEGURIDAD

Para reactivar la economía, la alcaldesa electa señaló que están en pláticas para pactar convenios con todas las cámaras, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como comerciantes de mercados públicos, con el objetivo de generar empleos para los habitantes de la alcaldía.

“Queremos que exista un convenio con nosotros, que nos manden su bolsa de trabajo y nosotros la podamos ofrecer a la ciudadanía, con el fin de redirigirla y darle seguimiento hasta colocarlos en un empleo”, precisó Margarita Saldaña.

También señaló que su administración apoyará a todos los empresarios en la demarcación, así como con la “tramitología” para los que quieran emprender un negocio no tengan obstáculos burocráticos, con el objetivo de que abran rápido y no sean víctimas de extorsión, clausurados o sancionados con grandes multas por no estar en regla.

En cuanto al problema de la inseguridad en la demarcación, el cual va al alza, indicó que se planea tener una policía de proximidad, cercana a la gente, así como obtener más patrullas y estar en constante contacto con las cámaras del C5, así como alarmas vecinales, e implementar una retroalimentación con todos los comités vecinales.

LOS MISMOS PROBLEMAS DE HACE 19 AÑOS

Margarita Saldaña, de extracción panista, estuvo al frente de esa demarcación entre 2000 y 2003 y ve que no ha habido mejoras en la alcaldía desde que dejó el cargo, pues tiene los mismos problemas, y subrayó que los niveles de inseguridad han incrementado con los gobiernos de izquierda.

“La recibo como cuando entré (hace 21 años), con problemas de ambulantaje serios, problemas de servicios, como que los árboles se caen con viento o lluvia, falta de alumbrado, desabasto de agua; se dejaron de hacer muchas cosas, como en materia de vialidad”, precisó la alcaldesa electa.

Y aseguró que Morena perdió la alcaldía en las pasadas elecciones –en la cual el alcalde Vidal Larenas buscó su reelección– debido a que hubo falta de servicios y empatía con los habitantes, además de que no se supo manejar la pandemia y tampoco se apoyó económicamente a los empresarios, pues la administración saliente pensó que “era malo”.

Además, la alcaldesa electa adelantó que buscará reactivar las estancias infantiles que el Gobierno Federal frenó, y aseguró que plantearán el reinicio de actividades en 10 de éstas, así como establecer de nuevo escuelas de tiempo completo, una vez que mejore la emergencia sanitaria provocada por el Covid.19

“Por lo menos que estuvieran 10 estancias infantiles activadas. Además, ver escuelas de tiempo completo, en donde pueden estar los padres de familia tranquilos de que sus hijos estén seguros hasta las cuatro o seis de la tarde, dependiendo del esquema”, indicó.

Y señaló que se revisarán los grandes desarrollos inmobiliarios instalados en la alcaldía, así como una revisión completa en la urbe para ver la posibilidad de instalación de ciclovías, pues es una demanda ciudadana; sin embargó, señaló, cuidarán que éstas no hagan un caos y que verdaderamente sirva para la movilidad de los ciudadanos.