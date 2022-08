“Es muy fácil”: más de 11 mil motociclistas pasan examen para la licencia

Un total de 11 mil 612 motociclistas comprobaron que saben manejar y tienen los conocimientos teóricos del Reglamento de Tránsito al pasar su prueba de manejo y un examen teórico, de julio de 2021 a la fecha, cuando comenzaron a expedirse licencias Tipo A1, exclusivas para estos conductores.

A partir de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que serían obligatorias las licencias Tipo A1 o A2 -para conductores que manejan automóvil y motocicleta- es necesario que los solicitantes pasen dos exámenes, uno de manejo y otro teórico. El primero es una prueba de pericia, mientras que el segundo es sobre el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, así como las partes de la motocicleta. Los interesados deben pagar 460 pesos.

De acuerdo con estadísticas de la dependencia, de julio a diciembre de 2021 emitió cuatro mil 76 licencias de manejo; en tanto, de enero a junio de este año expidió siete mil 536 licencias.

De enero a junio de este año, fueron emitidas dos mil 217 licencias Tipo A 1, mientras que Tipo A2 fueron cinco mil 319.

Las licencias generaron una recaudación de seis millones 316 mil pesos.

En un recorrido realizado por El Sol de México a uno de los centros evaluadores que está ubicado entre el Eje 3 Oriente Eduardo Molina y Oriente 157, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mayoría de las personas que asisten a la prueba es con el fin de tramitar la licencia Tipo A2 (para motos y vehículos), a pesar de que tiene un costo superior (900 pesos), a diferencia de la A1, que es de 450 pesos; ambas con una duración de tres años.

“Es muy fácil pasar el examen. Ahorita acompañé a mi hijo, pero la semana pasada vino mi sobrino y la pasó bien, se tardó como 20 minutos. Venimos por el certificado para sacar la licencia A2, que es para motos y autos, pues conviene más, así ya no se sacan dos, pues mi hijo maneja moto y carro”, indicó Álvaro, habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero.

ESPERAN MÁS SOLICITUDES

De acuerdo con asociaciones de motociclistas que trabajaron en conjunto para crear los lineamientos de las pruebas, el objetivo de emitir las licencias es crear un padrón para saber cuántas motos circulan en la Ciudad de México; sin embargo, para el presidente Nacional de Motociclistas Unidos de la Ciudad de México, Alberto Carrillo, han sido muy pocas las expedidas, pues calcula una población flotante de 800 mil motociclistas en la capital.

“Se calcula que en promedio existen más de 800 mil motocicletas circulando en la Ciudad de México, pero muchas son población flotante que entran y salen de la capital, por eso no existe una cifra exacta”, indicó Carrillo, quien destacó el rechazo que han tenido los conductores para tramitarlas debido al costo, por lo que muchos han optado por ir a otras entidades a tramitar su plástico.

“No ha funcionado como estaba previsto porque la gente no está acostumbrada a tomar cursos de capacitación ni hacer exámenes, como lo que pusieron en la reglamentación de este tipo de licencias, pues prefieren sacarlas en el Estado de México o en Guerrero, donde no te piden nada; por eso no se ha visto reflejado el número de licencias”, indicó Carrillo.

Apuntó que hay muchas motos que circulan con servicios provisionales, sin placas, pues la Semovi aún no regulariza el trámite de reemplacamiento para motos. “No hay, está muy difícil que te den cita. Estamos hablando que el problema tiene cuatro o cinco años, por eso es que las motos se van a otros estados”.

Además de obtener el padrón de motociclistas, otro de los beneficios que recibiría esta comunidad es la creación de infraestructura y espacios para este tipo de vehículos. Uno de los proyectos a desarrollarse es el primer estacionamiento para motocicletas, el cual ya analiza la Semovi.

Alberto Carrillo señaló que actualmente sostienen pláticas con personal de la secretaría, que estudia en qué alcaldía sería más viable este tipo de infraestructura. Esto, fue confirmado por la Semovi a través de la Oficina de Comunicación Social, pues afirmó que el proyecto “está en desarrollo”.

“Derivados de licencias vamos a ser beneficiados con infraestructura para motociclistas, con estacionamientos, no sabemos cuándo se inaugurarán. La gestión se hace alcaldía por alcaldía, lleva un año y mesas de trabajo con Semovi”, indicó Adriana Peña, presidenta de Motociclistas Unidos de Ciudad de México y Área Metropolitana.

Detalló que estos estacionamientos exclusivos estarán en predios o sitios cercanos a lugares de transferencia del Metro o Metrobús, y expuso la necesidad de que asignen un espacio exclusivo para motocicletas en los estacionamientos ya existentes.

Señaló que han sostenido diálogo con Óscar Suástegui Quintero, subdirector de Estacionamientos en Vía Pública de la Semovi, para la instalación del primer estacionamiento para motos.

Sin embargo, debido a la poca emisión de licencias y a la recaudación obtenida en este año, Alberto Carrillo comentó que tal vez el presupuesto no alcanzaría para instalar la infraestructura necesaria, y apuntó que han pedido mesas de diálogo con la Semovi, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia con el propósito de analizar y mejorar el programa de licencias.